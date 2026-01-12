CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Rutube рассказал о показателях в декабре 2025 года

Дневная аудитория Rutube в декабре 2025 г. 22,8 млн человек, что на 23,1% выше показателя за аналогичный месяц 2024 г, 18,5 млн пользователей. Информация приводится со ссылкой на последние данные Mediascope. Об этом CNews сообщили представители цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Показатель месячной аудитории также продолжает расти с каждым месяцем. В декабре 2025 г. он достиг отметки 85 млн человек в месяц. Годом ранее, в декабре 2024 г, Rutube смотрели 78,3 млн человек.

«В 2025 г. Rutube прошел большой путь трансформации, который будет продолжаться и в текущем году. Видео на платформе смотрят все большее количество пользователей. Среди причин я бы назвал то, что видеохостинг стал понятной альтернативой для россиян, но также здесь надо отметить, что контент доступен и за пределами страны. В том числе рост показателей связан развитием в технологической части: рекомендательной системы, совершенствованием поиска, запуском обновлений как для авторов, так и для зрителей. Мы стараемся делать интересный и удобный видеосервис для всех пользователей», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

