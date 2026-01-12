CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Поиске Яндекса» появились ценовые подсказки «ОК-цена» для лекарств, косметики и парфюмерии

В «Поиске Яндекса» появились ценовые подсказки «ОК-цены» в категориях лекарственных средств, БАДов, косметики и парфюмерии. Метки «ОК-цена», «Ниже рынка» и «Выше рынка» помогают пользователям оценить привлекательность предложения и выбрать подходящий вариант прямо в поисковой выдаче. Подсказки отображаются на товарах стоимостью от 50 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инструмент «ОК-цены» анализирует около 4 млрд предложений на маркетплейсах и интернет-магазинах, учитывая характеристики товара, регион, комплектацию и динамику цен за последние двое суток. При клике на метку отображается диапазон цен на аналогичные товары. Данные MPSTATS показывают, что многие потребители откладывают покупки на конец года, и онлайн-продажи в декабре значительно выше, чем в другие месяцы. Таким образом, пользователи прямо из поисковой выдачи смогут определить где цена соответствует рынку, а где выше или ниже рынка при выборе товаров в период высокого спроса и активных распродаж.

Согласно исследованию «Яндекса» и ORO, 67% пользователей сравнивают цены перед покупкой лекарств, БАДов и медицинских товаров, а 66% — перед покупкой косметики и парфюмерии.

Первыми в «Поиске Яндекса» ценовые метки появились в категории товаров бытовой техники и электроники дороже 1000 руб. в октябре 2025 г. По данным исследования «Яндекса» и ORO, 99% покупателей сравнивают цены онлайн, причем 64% делают это вручную на нескольких площадках.

