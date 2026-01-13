CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Надежный сигнал для малых сел: «МегаФон» расширил сеть в Алтайском крае

Еще три села Тундриха, Казанцево и Каяушка получили современные цифровые сервисы «МегаФона». Благодаря новому оборудованию, установленному в малых населенных пунктах края, мобильный интернет стал быстрее, а стабильность сигнала ощутимо выросла даже на большом расстоянии от базовых станций и внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В этих небольших поселениях, где суммарно проживает около тысячи человек, специалисты оператора выполнили технические работы в конце 2025 г. Связистам удалось обеспечить необходимую емкость сети и стабильную передачу данных, за счет чего абоненты могут легко и эффективно решать бытовые повседневные задачи онлайн.

Надежный интернет позволяет быстро находить информацию, загружать страницы, просматривать видео без задержек, при необходимости связываться с родными и близкими, получать финансовые и государственные услуги и обращаться к врачам за помощью дистанционно.

«Сегодня качество жизни населения в малочисленных селах во многом определяется доступностью стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Чтобы жители края чувствовали себя комфортно в цифровой среде мы постоянно совершенствуем телекоммуникационную инфраструктуру в регионе. Согласно замерам специалистов, после установки базовых станций, в Тундрихе, Казанцево, Каяушке максимальная скорость мобильного интернета составляет до 90 Мбит/с. Такие характеристики передачи данных помогут сделать пребывание сельчан в Сети максимально эффективным», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

