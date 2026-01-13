CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Купер»: каждый третий россиянин отмечает Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января 2026 г. в России отметят Старый Новый год. Для многих россиян это еще один повод встретиться с близкими, а также завершить череду зимних торжеств.

Согласно совместному опросу сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн», ежегодно этот праздник отмечают 35% жителей страны. Наибольший интерес к этой традиции проявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет и старшее поколение 65+ лет — 41% и 43% респондентов соответственно празднуют Старый Новый год регулярно. Среди миллениалов 25-34 лет 34% респондентов проводят его ежегодно, 38% — время от времени, а около четверти (28%) не отмечают вовсе.

Формат празднования остается преимущественно домашним: 67% мужчин и 68% женщин проводят Старый Новый год в кругу семьи. Среди женщин самыми популярными традициями оказались: приготовление праздничного ужина (30%) и повторение новогодних ритуалов (10%). Мужчины чаще всего уделяют время просмотру новогодних фильмов (29%), а также походам в гости (17%).

Предпочтения по празднованию различаются и по возрастам. Главным ритуалом для миллениалов оказался вечер с близкими (68%). Часть молодежи чаще выбирает встречи с друзьями (19%), а четверть (25%) — походы в гости. Треть старшего поколения (33%) 55–64 лет проводит Старый Новый год, пересматривая любимые новогодние фильмы и телепередачи.

По географии празднования лидером стала Москва — этот день отмечают 39% горожан. Высокий процент отмечающих также в Екатеринбурге (33%), Санкт-Петербурге (31%), Нижнем Новгороде (25%) и Казани (21%).

