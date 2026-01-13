Связь «МегаФона» добралась до гор: жители тувинского села Морен впервые вышли в онлайн

Мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с и цифровые звонки (VoLTE) стали доступны жителям села Морен в Эрзинском кожууне Тувы. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в населенном пункте, где проживают около 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено на берегу одноименной реки, примерно в трех часах пути на автомобиле из Кызыла. Расстояние до Эрзина — районного центра, где много лет есть устойчивое покрытие LTE‑сети МегаФона — составляет 27 км. Но из‑за горного рельефа местности связь до Морена не «долетала».

После запуска нового телеком-объекта уверенный прием LTE‑сигнала как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и высокую скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть — по выходным, праздникам и в вечернее время.

Местные жители получили доступ ко всем цифровым сервисам: телемедицине, онлайн-банкингу, госуслугам и видеосвязи. Скорость передачи данных до 70 Мбит/с позволит без задержек скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, играть онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В населенном пункте есть школа, детский сад и дом культуры. Наличие 4G позволит работникам этих учреждений быстрее готовиться к занятиям и искать новые форматы для проведения уроков, организовывать интересные мероприятия и активности для местных жителей. Подрастающему поколению станет проще пользоваться образовательными платформамиили готовиться к контрольным, а родителям – проверять электронный журнал и следить за успеваемостью своих детей.

«Село Морен — яркий пример того, как технологии преодолевают не только километры, но и природные барьеры. В условиях горного рельефа, где даже сигналу трудно найти путь, мы построили не просто базовую станцию — мы создали точку равного доступа к цифровому миру для тысячи людей. Теперь жители Морена могут учиться, работать, лечиться и оставаться на связи — так же уверенно, как и жители крупных городов», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Строительство базовой станции в Морене расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Когда в селе появляется надежная связь, оно перестает терять людей — наоборот, оно начинает жить полной жизнью, соединяя прошлое и будущее. Молодые жители получают возможность учиться дистанционно, запускать местные проекты или продвигать тувинские ремесла и музыку за пределами региона. Старшее поколение — оставаться на связи с детьми и внуками, участвовать в жизни семьи, даже если те живут за тысячи километров. Цифровая инфраструктура становится тем мостом, который не разрывает традиции, а помогает их сохранять и передавать дальше — в том формате, который понятен новому поколению», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.