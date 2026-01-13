CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«VK Реклама» добавила новый инструмент оценки рекламных кампаний

Пользователям «VK Рекламы» стал доступен BrandLift. Новый инструмент позволит рекламодателям исследовать влияние конкретной кампании на имидж и восприятие бренда, чтобы в дальнейшем корректировать рекламную стратегию и повышать эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители VK.

BrandLift позволяет проводить опрос пользователей, чтобы оценить узнаваемость бренда, запоминаемость конкретной рекламы, предпочтение бренда пользователями и намерение купить товары или услуги бренда.

Исследование можно запустить вместе с началом рекламной кампании или в течение пяти дней после старта при условии, что рекламная кампания будет запланирована на период не менее двух недель. Инструмент доступен при создании кампании с целью «Узнаваемость и охват» в формате баннерной рекламы или видеорекламы.

Рекламодатель может выбрать цель исследования из списка. Система автоматически подставляет стандартные формулировки вопросов для выбранной метрики. При создании опроса можно также добавить бренды конкурентов в качестве вариантов ответа для сравнения.

«BrandLift будет особенно актуален для средних и крупных брендов, так как позволит сэкономить время и деньги на проведении независимых исследований. Инструмент позволит наглядно оценить эффект от рекламы, а также свою позицию на рынке относительно конкурентов на площадках VK», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

