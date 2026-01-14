62% запросов ИИ-поиска требуют осмысленного ответа, а не списка ссылок на разные сайты

Компания «Жижи», разработчик одноименного полноценного ИИ-поиска с цитированием источников, рассказала, что ищут пользователи. Исследование охватило более 10 тыс. запросов, обработанных системой за ноябрь – декабрь 2025 г. Данные показывают, что каждый третий пользователь использует сервис как ии-помощника, а не только как источник сведений. Об этом CNews сообщили представители «Жижи».

По итогам анализа 10 тыс. пользовательских запросов, 62% относятся к объяснительным и аналитическим. Пользователи чаще формулируют запросы, предполагающие аналитический или интерпретационный ответ с формулировками «почему», «в чем отличие», «как влияет» и «какие риски».

Уже сегодня пользователи активно используют встроенный бесплатный чат с нейросетью не только для поиска информации, но и для решения бытовых и прикладных задач. Согласно данным сервиса, 32% всех обращений приходятся на переход в чат для помощи в учебе и работе: из них 18% на выполнение домашних заданий и учебные проекты, из них 9% на подготовку официальных писем и документов, еще 5% на решение повседневных задач (строительство, распознавание изображений, второе медицинское мнение).

Другие 68% запросов распределяются между задачами факт-чекинга и интерпретации информации (33%), образованием и профессиональными советами (20%), поиском нормативных и юридических данных, и инструкций (11%), а также обращениями информационно-познавательного характера (4%).

Аудитория сервиса преимущественно сформирована из пользователей, ориентированных на практическое применение ИИ. Около 39% аудитории составляют студенты, школьники и слушатели курсов дополнительного образования. 53% – офисные сотрудники, специалисты в сферах бизнеса, маркетинга, строительства и управления, которым важна помощь в прикладных рабочих задачах: подготовке документов, ориентации в налоговой и юридической информации, проверке данных, а также при разработке бизнес-планов и бюджетов. Еще 8% составляет аудитория с преимущественно бытовыми и познавательными запросами, включая поиск последних новостей по теме, лайфхаки и персональные советы.

«Рост доли прикладных обращений показывает, что пользователи ожидают от поисковых систем не просто фактов, а практической помощи в реальных задачах. Переход к таким сценариям взаимодействия отражает более широкую трансформацию пользовательских привычек: поиск становится частью повседневной деятельности, а не отдельным процессом. Именно поэтому «Жижи» развивает чат с нейросетью как полноценный рабочий инструмент, который дополняет классический поиск и делает его более полезным в реальных жизненных ситуациях», — отметил генеральный директор и сооснователь «Жижи» Алексей Нечаев.