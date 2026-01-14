CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ассоциацию цифровых платформ возглавил корпоративный юрист, топ-менеджер FMCG-холдингов Ораз Дурдыев

Президентом Ассоциации цифровых платформ, объединяющей пять ведущих цифровых платформ России – WBR, «Озон», «Яндекс», «Авито», «Купер», избран Ораз Дурдыев. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации цифровых платформ.

Дурдыев обладает большим опытом стратегического управления и взаимодействия с государственными органами по регуляторным вопросам. Его ключевой задачей станет поддержание и усиление диалога между цифровыми платформами, государственными органами, участниками рынка и обществом с целью формирования благоприятной среды развития цифровых платформ, как значимой части современной экономики.

Последние 17 лет Ораз Дурдыев успешно возглавлял и занимал руководящие позиции в крупных производственных холдингах FMCG-индустрии. Под его руководством формировались стратегии развития бизнеса в условиях высококонкурентного рынка и активной регуляторной среды.

ars_4382_700.jpg

Ораз Дурдыев возглавил АЦП

«Цифровые платформы стали драйвером экономики, и наша задача — создать для них ясные, современные и справедливые правила игры. Мой опыт участия в регуляторной деятельности показывает, что баланс между интересами бизнеса, государства и потребителей достижим. Уверен, что консолидированная работа Ассоциации позволит вывести диалог с регуляторами на качественно новый уровень и будет способствовать устойчивому росту всего сектора», — сказал Ораз Дурдыев.

«Мы считаем, что практический опыт Ораза Дурдыева, несомненно поможет укрепить позиции АЦП, как надежного партнера государства и участников рынка для формирования будущего индустрии», – сказал председатель наблюдательного совета АЦП Андрей Шаронов.

Особую ценность для Ассоциации представляет глубокий опыт Ораза Дурдыева в области государственного регулирования и нормотворчества. Дурдыев имеет многолетний опыт работы с органами государственной власти, активно участвовал в реформах, известных как «правовая гильотина»; состоял в экспертных и общественных советах, рабочих группах при ФАС России, РСПП, ТПП России, РАР России и других. Отмечен медалью ФАС за вклад в обеспечение свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще