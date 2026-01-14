Ассоциацию цифровых платформ возглавил корпоративный юрист, топ-менеджер FMCG-холдингов Ораз Дурдыев

Президентом Ассоциации цифровых платформ, объединяющей пять ведущих цифровых платформ России – WBR, «Озон», «Яндекс», «Авито», «Купер», избран Ораз Дурдыев. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации цифровых платформ.

Дурдыев обладает большим опытом стратегического управления и взаимодействия с государственными органами по регуляторным вопросам. Его ключевой задачей станет поддержание и усиление диалога между цифровыми платформами, государственными органами, участниками рынка и обществом с целью формирования благоприятной среды развития цифровых платформ, как значимой части современной экономики.

Последние 17 лет Ораз Дурдыев успешно возглавлял и занимал руководящие позиции в крупных производственных холдингах FMCG-индустрии. Под его руководством формировались стратегии развития бизнеса в условиях высококонкурентного рынка и активной регуляторной среды.

«Цифровые платформы стали драйвером экономики, и наша задача — создать для них ясные, современные и справедливые правила игры. Мой опыт участия в регуляторной деятельности показывает, что баланс между интересами бизнеса, государства и потребителей достижим. Уверен, что консолидированная работа Ассоциации позволит вывести диалог с регуляторами на качественно новый уровень и будет способствовать устойчивому росту всего сектора», — сказал Ораз Дурдыев.

«Мы считаем, что практический опыт Ораза Дурдыева, несомненно поможет укрепить позиции АЦП, как надежного партнера государства и участников рынка для формирования будущего индустрии», – сказал председатель наблюдательного совета АЦП Андрей Шаронов.

Особую ценность для Ассоциации представляет глубокий опыт Ораза Дурдыева в области государственного регулирования и нормотворчества. Дурдыев имеет многолетний опыт работы с органами государственной власти, активно участвовал в реформах, известных как «правовая гильотина»; состоял в экспертных и общественных советах, рабочих группах при ФАС России, РСПП, ТПП России, РАР России и других. Отмечен медалью ФАС за вклад в обеспечение свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства.