CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Для жителей и водителей: МегаФон расширил 4G в Михайловском районе

Более 1,7 тыс. жителей Григорьевки и Ляличей получили доступ к современному мобильному интернету и стабильной голосовой связи «МегаФона». Инженеры компании построили базовые станции с поддержкой LTE. Воспользоваться мобильной связью оператора могут и автопутешественники — через эти населенные пункты проходят автомобильные трассы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Устойчивый сигнал 4G доступен на всей территории сел Ляличи и Григорьевка. Скорость передачи данных в зоне действия новых объектов связи составляет 45 Мбит/с. Это позволяет абонентам МегаФона комфортно пользоваться онлайн-сервисами, навигационными приложениями, слушать музыку и смотреть видео в режиме онлайн. Помимо этого, они могут совершать звонки по технологии VoLTE, позволяющей одновременно разговаривать и использовать интернет-приложения.

Через село Ляличи проходит автотрасса «Уссури», которая связывает Приморский и Хабаровский края. Круглый год на этой автодороге плотный автомобильный трафик: путешествуют жители региона и автотуристы, доставляются грузы. Григорьевка расположена рядом с автодорогой, которой пользуются жители Михайловского района, а также любители рыбалки — по этой трассе можно добраться до озера Ханка, самого крупного пресноводного озера Дальнего Востока. Новые базовые станции покрывают участки автомобильных дорог, что обеспечивает мобильной связью водителей и пассажиров, следующих по этим маршрутам.

«Мы последовательно реализуем программу цифровизации сельских территорий Приморья. Для нас важно, чтобы жители даже небольших населённых пунктов имели такой же доступ к качественной связи, как и горожане. Наши специалисты активно развивают телеком-сеть в Михайловском районе — помимо Григорьевки и Ляличей, в прошлом году запустили базовые станции в Некруглово, Васильевке, Абрамовке, Кремовом и Степном. Это даёт возможность сельчанам пользоваться телемедициной, получать государственные услуги онлайн и развивать местный бизнес», — сказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще