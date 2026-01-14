CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Erion объявила о реорганизации «МТС Adtech» в акционерное общество

Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявила о преобразовании юрлица «МТС AdTech» ООО «МТС Рекламные технологии» (входит в Erion) в акционерное общество (АО) – АО «МТС Рекламные технологии».

Решение о завершении реорганизации принято на собрании акционеров общества в декабре, запись о регистрации изменений внесена в ЕГРЮЛ в начале января 2026 г. При преобразовании в акционерное общество права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменились.

Состав участников – акционеров в уставном капитале реорганизованного юрлица не изменился. Уставный капитал АО «МТС Рекламные технологии» разделен на 902,002 млн обыкновенных акций. Erion владеет 99% акций.

«МТС AdTech» является одним из самых быстрорастущих бизнесов в портфеле экосистемы Erion. Выручка «МТС AdTech» за 9 месяцев 2025 г. превысила 48,2 млрд руб. за счет развития собственных высокотехнологичных продуктов, успешных M&A-сделок и уникальных партнерств с крупнейшими игроками рынка.

Рекламная вертикаль «МТС AdTech» занимается разработкой AdTech- и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: платформы «МТС Маркетолог» и «Маркетолог Pro» — цифровые рекламные инструменты для бизнеса и агентств с возможностью запуска рекламы на базе Big Data и данных внешних поставщиков. В контур рекламной вертикали Erion входят также компания Buzzoola, DSP-платформа и технологии Segmento, платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа. Также в контуре «МТС AdTech»: «МедиаСкаут» — оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга «МТС OmniChannel» и технологический видеоселлер MTS Ads Premium Video.

