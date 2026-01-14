«Контур.Толк» и РКИТ представили интеграцию с платформой Docsvision

Сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» расширяет систему интеграций, чтобы упростить внедрение в ИT-инфраструктуру бизнеса и госкомпаний. Новый модуль, разработанный специалистами РКИТ — премиум-партнером Docsvision, позволяет организовать онлайн-встречи прямо из интерфейса СЭД без дополнительных затрат на разработку. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция предоставляет пользователям возможность планировать встречи в Толке из интерфейса Docsvision: настраивать дату, время, добавлять участников и привязывать совещания к конкретным документам, задачам или проектам.

После создания события на почту приходит уведомление, а сервис дополнительно напомнит о встрече за 15 минут. Если компания использует модуль РКИТ «Календарь», который входит в модуль «Управление задачами» Docsvision, расписание встреч отображается внутри системы, помогая отслеживать загрузку коллег и планировать рабочий график.

По итогам видеовстречи в Docsvision формируется карточка с данными о событии и всеми материалами. Когда участники включают запись, «Контур.Толк» сохраняет видео, формирует протокол и подробную расшифровку с помощью ИИ — все эти артефакты автоматически загружаются в карточку или на файловую систему. Это обеспечивает сохранение аудиторского следа и ускоряет дальнейшую работу по итогам совещаний.

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса «Контур.Толка»: «Нам важно, чтобы клиентам не пришлось тратить дополнительные ресурсы на внедрение «Контур.Толка» в инфраструктуру компании. Мы последовательно расширяем количество поддерживаемых интеграций, среди которых DLP-системы, почтовые клиенты и другие корпоративные решения. Модуль для Docsvision от команды РКИТ — еще один важный шаг в этом направлении».

Татьяна Ливенцева, руководитель отдела Перспективных программных технологий РКИТ: «Коннектор РКИТ к «Контур.Толк» помогает ускорить переход на отечественные сервисы видеокоммуникаций, повысить прозрачность совещаний и снизить риск потери информации».