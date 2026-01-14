«МегаФон» расширил покрытие в Анапском районе

Уже в этом году технические специалисты «МегаФон» усилили покрытие в нескольких населённых пунктах близ черноморского побережья. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул.

Улучшения затронули целый ряд населённых пунктов Анапского района: Анапу, Витязево, Варваровку, Гай‑Кодзор, Сукко, Виноградный, Верхнее Джемете и Чембурку. Установка нового телекоммуникационного оборудования позволила существенно расширить зону покрытия LTE, повысить скорость мобильного интернета на 20% и улучшить качество голосовых вызовов.

Big data «МегаФона» подтверждает растущую популярность Анапы как туристической локации. Только за новогодние праздники жители и гости региона прокачали свыше 196 ТБ данных. Этот объём эквивалентен примерно 40 млн фотографий высокого качества или 50 млн музыкальных треков.

«Анапа — это не только природные локации, но и современная цифровая среда. Благодаря обновлённой инфраструктуре скорость мобильного интернета в районе достигает 100 Мбит/с, а покрытие LTE охватывает ключевые точки. В дни новогодних каникул курорт принял десятки тысяч человек. Наиболее активный туристический поток зафиксирован из столичных регионов и крупных южных городов: Москвы, Санкт‑Петербурга, Ростова‑на‑Дону, Волгограда и Самары», — отметил Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.