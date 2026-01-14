«МегаФон» ускорил мобильный интернет в новом районе Оренбурга

«МегаФон» запустил дополнительное оборудование в спальном районе Оренбурге. Оценить более быструю загрузку интернет-сервисов смогли владельцы квартир в ЖК «Дубки». Это позволило расширить зону покрытия сети LTE и снять часть нагрузки с уже действующих телеком-объектов.

Чтобы новоселы получили стабильный и быстрый мобильный интернет, инженеры задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить необходимую территорию и дома разной этажности, обеспечив оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки.

«Оренбург продолжает прирастать новыми жилыми комплексами. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на динамику — строим или модернизируем базовые станции. После запуска дополнительного оборудования в районе улицы Уральской абонентам доступны цифровые сервисы на средней скорости 20 Мбит/с, а максимальная достигает здесь 100 Мбит/с. Благодаря этому, к примеру, можно смотреть фильмы и сериалы онлайн еще до подключения Wi-Fi», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Белый.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе сейчас необходимо порядка 28 ГБ дата-трафика в месяц. Рекордсменами являются жители Новотроицка с показателем в 35 ГБ. В столице области среднее потребление составляет 31 ГБ на абонента.