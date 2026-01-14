CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Азербайджане по национальному QR-коду. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» без комиссии в более чем 20 тыс. торговых точек по всей стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Финтех» расширяет возможность всем пользователям приложения «Мой МТС» оплачивать покупки и услуги без банковских карт, находясь зарубежом. Теперь по национальному QR-коду расплатиться можно в Азербайджане на терминалах, которые установлены в более 20 тыс. торговых точек.

Для совершения платежа нужно сказать продавцу, что хотите оплатить с помощью QR, откройте приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду», отсканировать QR и подтвердить платеж. Деньги можно списать как с лицевого счета абонента, так и с банковской карты любого российского банка.

Также в приложении «Мой МТС» появилась возможность осуществлять переводы в банки Азербайджана. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств.

Для совершения денежного перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа удерживайте иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».

Все платежи и переводы осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Азербайджана. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«Мы поэтапно расширяем возможность расплачиваться зарубежом по национальным QR без использования банковских карт. Такой способ оплаты является уже привычным и удобным для россиян. Это делает поездки более комфортными и безопасными, т.к. теперь не нужно возить с собой большое количество наличных. Оплата из приложения Мой МТС более выгодна – мы предлагаем хороший курс и отсутствие комиссий. Сейчас у нас уже доступна оплата по QR в порядке 10 стран, до конца года мы планируем запустить подобный сервис еще в нескольких странах – популярных среди россиян для путешествий», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. В роуминге трафик по данному сервису не тарифицируется.

