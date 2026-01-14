CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

РВБ запустила отправку посылок между пунктами выдачи Wildberries по всей России

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) подключила все пункты выдачи заказов Wildberries в России к сервису отправки посылок между клиентами WB Track. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Основным способом отправлений в рамках сервиса WB Track стало онлайн-оформление через мобильное приложение Wildberries. Клиенты могут самостоятельно оформить посылку в несколько шагов: зайти в приложение, перейти в раздел WB Track и нажать «Оформить доставку». Далее отправителю необходимо указать пункт отправления и получения посылки, данные получателя, параметры отправления и оценочную стоимость вложения. Все данные отображаются в приложении и могут быть перепроверены перед подтверждением и оплатой, что делает процесс максимально прозрачным и удобным для клиента.

wil1.jpg

РВБ

Также клиентам доступно оформление отправления посылок непосредственно в пунктах выдачи Wildberries. В этом случае отправителю необходимо сообщить менеджеру ПВЗ адрес конечного пункта выдачи, данные получателя и оценочную стоимость вложения. После оформления клиент получает уведомление в мобильном приложении Wildberries для проверки данных и подтверждения оплаты.

Параллельно с масштабированием сервиса компания начала тестирование новых форматов упаковки посылок в пилотных пунктах выдачи. Ассортимент упаковок расширен по сравнению с ранее используемыми сейф-пакетами. В самое ближайшее время новые упаковки будут доступны во всех ПВЗ маркетплейса.

«За время тестирования WB Traсk уже успел показать свою эффективность. Самое большое расстояние доставки составило 8 тысяч километров, в том числе и в пункт выдачи на архипелаге Шпицберген. При этом благодаря нашим логистическим маршрутам большинство отправлений приходит получателям раньше заявленного срока. На данный момент в тестировании приняло участие несколько сотен тысяч наших клиентов, и мы видим, что все большему количеству пользователей интересен такой сервис», — сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

В марте 2025 г. РВБ запустила сервис WB Track в пилотном режиме. Услуга была доступна для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. География сервиса постепенно расширялась и теперь доступна во всех пунктах выдачи маркетплейса в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще