Timeweb Cloud подтвердил соответствие высшему уровню защищенности персональных данных

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, прошел аудит и подтвердил соответствие облачной инфраструктуры УЗ-1 — высшему уровню защищенности персональных данных. Теперь в облаке провайдера можно работать с биометрическими и специальными категориями персональных данных, например размещать медицинские системы. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Бизнес сможет работать с чувствительными данными и не инвестировать в построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры, которая соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». Для этого провайдер обеспечивает безопасность на уровне облачной платформы — от серверов в дата-центрах до среды виртуализации. Заказчик при этом строит систему защиты только внутри своей виртуальной инфраструктуры.

Новые возможности востребованы медицинскими клиниками и оздоровительными центрами, страховыми и авиакомпаниями. А еще — в EdTech, e‑commerce, промышленности и других сферах. Например, системы бронирования и продажи авиабилетов хранят историю перелетов и другие данные пассажиров.

«Компании могут значительно экономить на создании защищенного контура, используя нашу инфраструктуру вместо закупки дорогостоящего оборудования. Облако Timeweb Cloud защищено комплексом средств: от межсетевых экранов до систем контроля трафика и других. Мы берем на себя значительную часть работ по обеспечению регуляторных требований», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

В облаке провайдера можно работать с большим числом категорий персональных данных. В основе лежит облачная инфраструктура, которая соответствует требованиям ФСТЭК, в частности, приказу № 21. Доступны три локации — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.