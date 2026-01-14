CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Timeweb Cloud подтвердил соответствие высшему уровню защищенности персональных данных

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, прошел аудит и подтвердил соответствие облачной инфраструктуры УЗ-1 — высшему уровню защищенности персональных данных. Теперь в облаке провайдера можно работать с биометрическими и специальными категориями персональных данных, например размещать медицинские системы. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Бизнес сможет работать с чувствительными данными и не инвестировать в построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры, которая соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». Для этого провайдер обеспечивает безопасность на уровне облачной платформы — от серверов в дата-центрах до среды виртуализации. Заказчик при этом строит систему защиты только внутри своей виртуальной инфраструктуры.

Новые возможности востребованы медицинскими клиниками и оздоровительными центрами, страховыми и авиакомпаниями. А еще — в EdTech, e‑commerce, промышленности и других сферах. Например, системы бронирования и продажи авиабилетов хранят историю перелетов и другие данные пассажиров.

«Компании могут значительно экономить на создании защищенного контура, используя нашу инфраструктуру вместо закупки дорогостоящего оборудования. Облако Timeweb Cloud защищено комплексом средств: от межсетевых экранов до систем контроля трафика и других. Мы берем на себя значительную часть работ по обеспечению регуляторных требований», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

В облаке провайдера можно работать с большим числом категорий персональных данных. В основе лежит облачная инфраструктура, которая соответствует требованиям ФСТЭК, в частности, приказу № 21. Доступны три локации — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще