Успешное вложение или обман: мошенники снова предлагают криптоинвестиции

Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection с декабря по январь зафиксировали волну мошеннических предложений «инвестировать в криптовалюту». Выявлен 701 поддельный сайт в различных доменных зонах, включая российскую. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Чаще всего мошенники создают фишинговые сайты, которые маскируют под известные площадки для торговли и обмена криптовалютой. Злоумышленники закупают рекламу, чтобы поднять свои ресурсы в поисковой выдаче, а также распространяют ссылки в мессенджерах и социальных сетях. В большинстве случаев такие сайты содержат идентичный контент, а различаются лишь названием платформы и иногда цветовым оформлением.

Кроме того, киберпреступники могут создавать фейковые розыгрыши криптовалюты, а также размещать поддельные статьи от лица знаменитостей на сайтах, имитирующих медиаресурсы.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Digital Risk Protection: «Мы предполагаем, что уже в начале 2026 года злоумышленники могут разрабатывать новые схемы, связанные с криптовалютой, чтобы красть деньги пользователей. Аналитические компании прогнозируют рост курса биткоина в начале года до исторического максимума. Более того, в своих исследованиях они предрекают усиление спроса на альтернативные средства сбережения, в том числе и криптовалюту».

Мы рекомендуем настороженно относиться к предложениям по инвестициям, особенно от незнакомых людей или в поисковой выдаче. Как правило, за чрезмерно заманчивыми условиями заработка или розыгрышами скрываются мошенники.

Специалисты BI.Zone AntiFraud тоже отмечают рост мошенничества, связанного с покупкой акций и криптовалюты. В четвертом квартале 2025 года количество случаев обмана увеличилось больше чем на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Злоумышленники заманивают обещаниями высокой прибыли с минимальными рисками. Затем пользователь вносит на баланс сумму в доверительное управление. Он видит средства в фейковом личном кабинете, но в реальности деньги оказываются у киберпреступников.

Предыдущий пик активности мошенников вокруг темы криптовалюты аналитики BI.Zone Digital Risk Protection фиксировали на фоне осеннего роста биткоина. Тогда пользователям предлагали пополнить кошелек якобы для пассивного заработка. Однако впоследствии жертвы теряли деньги, а злоумышленники исчезали.