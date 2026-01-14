CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В 2025 г. горожане воспользовались сервисом «Самострой.net» 12 тыс. раз

Цифровой сервис информирует о наличии признаков самостроя и позволяет обезопасить граждан и предпринимателей от приобретения или аренды незаконного объекта. В 2025 г. количество обращений к платформе по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличилось на 41%. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Для удобного и эффективного общения с горожанами «Контроль Москвы» применяет различные технические сервисы. Например, в городе успешно работает «Самострой.net», созданный Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы для автоматической проверки объектов недвижимости столицы на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. По запросу о конкретном объекте сервис сообщает, является ли он законным.

«На фоне активно развивающихся технологий мы наблюдаем не только интерес, но и растущее доверие горожан к подобным профильным онлайн-помощникам. С момента запуска платформы в 2021 г. было проанализировано более 24,6 тыс. запросов по объектам недвижимости, при этом значительная их часть пришлась на последнее время – только за прошедший год наш сервис обработал 12 тыс. обращений», – сказал Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к городу и активное использование сервиса, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии такого сотрудничества. Он отметил, что наибольшую инициативность в 2025 г. продемонстрировали жители Юго-Восточного, Центрального, Троицкого и Новомосковского административных округов. Что касается обратной связи со стороны инспекции, то из общего числа полученных обращений в 57% случаев были подтверждены признаки нарушений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще