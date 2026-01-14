CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Max зарегистрировались 85 млн пользователей

Суточный охват нацмессенджера превысил 55 млн активных пользователей. С момента запуска Max пользователи написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали более 200 млн видеокружков и отправили более 1 млрд стикеров. Об этом CNews сообщили представители Max.

Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков.

Более 40 тыс. магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID». Подтвердить при помощи Max возраст можно при покупке товаров в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «ВкусВилле», «Марии-Ра», «Дикси», «Ленте» и «Монетке» — достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.

