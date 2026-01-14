«Яндекс» дообучил «Алису AI» для подбора товаров прямо в чате

Пользователи теперь могут подбирать товары онлайн в чате с «Алисой AI», просто общаясь с ней как с собеседником. Новая возможность работает на базе языковой модели Alice AI, которую специально дообучили для выбора товаров в формате диалога с пользователем. Достаточно задать нейросети вопрос о покупке или выборе товара, и «Алиса AI» покажет карточки товаров, поможет разобраться в характеристиках, сравнить разные варианты, найти альтернативы и выбрать оптимальное предложение по цене и качеству.

По статистике, пользователи ежедневно обращаются к «Алисе AI» с вопросами о подборе товаров — таких запросов поступает 500–600 тыс. в среднем. Теперь запросы к «Алисе AI» можно задавать так, как приходят в голову. К примеру, попросить нейросеть подобрать аналоги конкретного шампуня дешевле 1000 руб. или теплые спортивные перчатки для катания на велосипеде при минусовой температуре. Также она поможет и в случаях, когда пользователь сам не определился с выбором — например, если нужно подобрать подарок ребенку. Нейросеть задаст пользователю в чате уточняющие вопросы о возрасте и увлечениях ребенка, а затем покажет подборку товаров. Запрос можно уточнить — попросить сравнить товар с аналогами, порекомендовать конкретные бренд и модель.

Нейросеть сама понимает, как лучше решить задачу пользователя. Перед ответом она анализирует запрос – нужна ли рекомендация по покупке или информационная справка, изучает доступные в интернете предложения.

Карточки товаров формируются на основе данных из маркетплейсов, с сайтов крупных ритейлеров и локальных магазинов, которые отображаются в теме «Товары» «Яндекс Поиска». В них содержатся характеристики товаров, актуальные цены, ссылки на сайты продавцов, способ доставки и, если есть, отзывы покупателей. Для удобства рядом с ценой размещены подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» и «Выше рынка», которые помогают сориентироваться в стоимости относительно рынка. Для покупки пользователь может перейти на сайт продавца, а в ряде магазинов перейти к оформлению заказа через кнопку «Купить в один клик», в этом случае у авторизованных пользователей данные о доставке, контактах и способах оплаты могут добавиться автоматически из профиля в «Яндекс ID».

Выбор товаров с помощью «Алисы AI» уже доступен пользователям — в веб-версии чата с нейросетью, ее приложении, а также в приложении «Яндекс с Алисой AI».