Жители микрорайона «Алексеевский» отметили Новый год в сети МегаФона

Жители нового микрорайона «Алексеевский» в Свободном на новогодних каникулах передали почти три тысячи гигабайт данных в сети «МегаФона». Смотреть фильмы, создавать картинки с помощью ИИ и отправлять новогодние поздравления в мессенджерах стало возможно благодаря запуску новых базовых станции оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новогоднего мобильного трафика жильцов «Алексеевского» достаточно, чтобы более 1,5 тысяч раз посмотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD-качестве. Новый телеком-объект обеспечивает абонентов стабильным высокоскоростным интернетом на средней скорости до 35 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы комфортно пользоваться онлайн-сервисами, смотреть потоковое видео, подключаться к образовательным платформам или управлять «умными» устройствами.

«Для нас важно, чтобы жильцы нового квартала могли свободно пользоваться современной цифровой связью. Наличие стабильного сигнала — это, прежде всего, про высокое качество жизни, удобство и доступность современных технологий для тех, кто там проживает. Уже в первые дни нового года жители активно пользуются сетью, делятся моментами праздника с близкими и решают повседневные задачи онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

Микрорайон «Алексеевский» был построен специально для работников Амурского газохимического комплекса. Здесь проживают сотни семей, открыты детский сад, школы, магазины и объекты социального назначения, продолжается развитие необходимой для жизни инфраструктуры.

«Современная связь позволяет формировать комфортную и безопасную среду для жизни и работы в новом жилом микрорайоне Свободного. Инвестиции телеком-операторов в строительство новых базовых станций — это важный вклад в поддержку экономической деятельности и социальной сферы в нашем регионе», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.