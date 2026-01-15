CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Магнит» запускает собственную блогерскую платформу

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, запустила Magnit Influencer Platform — автоматизированную платформу для сотрудничества поставщиков «Магнита» с блогерами. Это следующий шаг в масштабировании рекламной экосистемы компании.

Блогеры являются устойчивым драйвером как продаж, так и узнаваемости брендов: 70% компаний включили их в свою медиастратегию. Тем временем 53% россиян доверяют рекомендациям инфлюенсеров, 60% хотя бы раз совершали покупки по их советам.

Магнит ADS создал собственный performance-ориентированный influence-продукт, чтобы объединить растущий спрос со стороны компаний и инструменты лидеров мнений. Блогерская платформа позволит рекламодателям платить только за фактические продажи, повышая при этом brand awareness (знание о бренде).

Механика работы продукта схожа с маркетплейсом. Бренд размещает оффер на продвижение товара, заполняет бриф, где отражает ключевые моменты, которые важно раскрыть в интеграции. Для старта кампании нет порога входа по бюджету — оплата по модели CPA (cost-per-action), то есть только за подтверждённую покупку.

Блогер создает свой профиль, после его модерации получает доступ к каталогу офферов с возможностью их фильтрации по тематике своих постов. Выбрав товар, автор создаёт контент, а платформа автоматически его маркирует для публикации.

На платформе доступны отчёты по просмотрам, переходам по ссылкам с UTM-метками и фактическим продажам. Блогер видит, сколько он заработал и может перевести деньги на свой счёт. «Магнит ADS» берёт на себя всю операционную и юридическую работу: проверку на brand-safety (система защиты бренда от рисков), модерацию и маркировку контента, финансовые расчеты с блогерами.

Егор Юркевич, директор департамента социальной коммерции Магнит ADS», сказал: «Развивая экосистему, мы учитываем современные реалии рынка. Внимание покупателя дорожает, оно фрагментировано, со стороны бизнеса есть чёткие требования к прозрачности оценки эффективности продвижения для планирования медиабюджетов. Magnit Influencer Platform станет для рекламодателей «мостом» именно к тем каналам, которые дают наиболее понятный и измеримый эффект. В ближайшей перспективе добавим real-time аналитику, откроем рекламным агентствам доступ к продукту».

