«МегаФон» разогнал 4G в поселке на берегу Татарского пролива

Жители поселка Токи Ванинского района Хабаровского края теперь могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и звонить в сети «МегаФона». Инженеры оператора запустили здесь дополнительную базовую станцию. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование позволило расширить зону устойчивого LTE-покрытия и увеличить интернет-скорость до 70 Мбит/с. Теперь на всей территории Токи абонентам МегаФона доступны цифровые сервисы, чтобы получать онлайн-образование, удаленно работать или пользоваться электронными банковскими и госуслугами. Помимо звонков в сети 2G сельчане смогут разговаривать с помощью технологии VoLTE, позволяющей одновременно разговаривать и использовать интернет-приложения.

В поселке Токи проживает около двух тысяч человек. Он расположен на берегу Татарского пролива. Рядом с поселением находится смотровая площадка, куда местные жители и путешественники приезжают, чтобы посмотреть на живописные морские закаты. Запуск дополнительной базовой станции сделал сигнал 4G в этом районе более устойчивым. Пользователи теперь смогут сразу же делиться сделанными здесь фото и видео, размещать их в социальных сетях или рассказывать о красоте этих мест в онлайн-режиме.

«Запуск базовой станции в поселке Токи — это еще один шаг нашей компании в развитии цифровой инфраструктуры Хабаровского края. Мы работаем, чтобы обеспечить качественной связью даже самые отдаленные населенные пункты. Теперь жители Токи наравне с другими нашими абонентами могут пользоваться современными цифровыми сервисами. Стабильная связь позволит им оставаться на связи с близкими, получать актуальную информацию и пользоваться всеми преимуществами цифровой связи», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.