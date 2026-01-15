CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» «разогнал» интернет для жителей Исилькуля

Более уверенный сигнал 4G теперь доступен жителям и гостям Исилькуля. В городе, чья история неразрывно связана с развитием Транссибирской магистрали, МегаФон провёл обширную модернизацию телеком-инфраструктуры. Обновление всех базовых станций города позволило специалистам оператора расширить покрытие и увеличить емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры активировали дополнительный высокочастотный слой в сети LTE, а также перевели частоты из 3G в более современный и эффективный 4G. Таким образом связисты охватили качественным сигналом важные и социально-значимые объекты Исилькуля, территорию вдоль железной дороги, вокзал и выезды на автомобильные дороги регионального значения.

Одна из модернизированных базовых станций располагается недалеко от пресного озера «Городище», которое пользуется популярностью у местных рыболовов из-за обилия карася в водоёме. Теперь находясь даже на отдалении от центра города, рыбаки смогут воспользоваться стабильным интернетом или связаться с близкими при первой необходимости.

Максимальная скорость передачи данных в смартфонах абонентов до 60 Мбит/с обеспечит беспрерывный доступ к необходимым сервисам, в том числе важных для жизни и здоровья горожан, позволит обмениваться файлами и фотографиями, общаться по видеосвязи, оформлять заказы на маркетплейсах.

«Наша сеть полностью покрывает Исилькуль, где проживает около 20 тыс. человек. В последние годы объём передаваемых и скачиваемых данных здесь стабильно растёт, что требует постоянного совершенствования инфраструктуры. Так, во втором полугодии 2025 года жители Исилькуля сгенерировали более 1300 Тб трафика — это примерно 655 тысяч часов просмотра видеоконтента в формате HD. Такие показатели свидетельствуют о возросших потребностях абонентов и служат сигналом для специалистов продолжать работы по модернизации и развитию сети», – сказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

