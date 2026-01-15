«МегаФон» развивает 4G на побережье Баренцева моря

«МегаФон» обеспечил абонентов на побережье Мотовского залива Баренцева моря доступом в интернет на скорости до 50 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил радиорелейный канал связи, а также применил технологию WiMAX для подвижных объектов.

Радиорелейный канал связи (РРЛ) — это вид беспроводной связи, который передает данные с помощью цепочки станций-ретрансляторов, стоящих в зоне прямой видимости, что позволяет надежно передавать большие объемы информации на дальние расстояния. Данный вид связи обладает высокой устойчивостью к погодным условиям и идеально подходит для скалистого или горного рельефа местности со значительными перепадами высот.

Технология WiMAX может обеспечить широкополосный доступ к VoIP, интернету, ТВ в сельских, малонаселённых районах Крайнего Севера. Она позволяет осуществлять доступ в интернет на высоких скоростях и с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Если у последних зона покрытия не превышает 100 метров, то WiMAX обладает радиусом действия до 10 километров. Эта технология в сочетании с радиорелейным каналом связи позволяет заменить дорогостоящие проводные линии, когда прокладка кабеля в скалах просто физически невозможна.

«Мы использовали вертолет, чтобы доставить телеком-оборудование на побережье, потому что в условиях полярной зимы и труднодоступной скалистой местности привезти его можно было только по воздуху. Для «МегаФона» очень важно обеспечивать надежную связь везде. Чтобы туристы, приезжающие любоваться русской Лапландией, или местные жители, работающие в шхерах и фьордах, могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности», — говорит Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

У «МегаФона» накоплен большой опыт организации 4G-радиопокрытия в труднодоступных местах Печенгского района в губе Титовка и губе Кислуха. Годом ранее при помощи вертолёта на скалистом берегу Баренцева моря оператор возвёл 60‑метровое антенно‑мачтовое сооружение в районе посёлка Ура‑Губа. Данная базовая станция работает в диапазонах 2G/4G и обеспечивает скоростным интернетом и качественной связью абонентов, наземные и даже водные объекты.