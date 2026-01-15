CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» развивает 4G на побережье Баренцева моря

«МегаФон» обеспечил абонентов на побережье Мотовского залива Баренцева моря доступом в интернет на скорости до 50 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил радиорелейный канал связи, а также применил технологию WiMAX для подвижных объектов.

Радиорелейный канал связи (РРЛ) — это вид беспроводной связи, который передает данные с помощью цепочки станций-ретрансляторов, стоящих в зоне прямой видимости, что позволяет надежно передавать большие объемы информации на дальние расстояния. Данный вид связи обладает высокой устойчивостью к погодным условиям и идеально подходит для скалистого или горного рельефа местности со значительными перепадами высот.

Технология WiMAX может обеспечить широкополосный доступ к VoIP, интернету, ТВ в сельских, малонаселённых районах Крайнего Севера. Она позволяет осуществлять доступ в интернет на высоких скоростях и с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Если у последних зона покрытия не превышает 100 метров, то WiMAX обладает радиусом действия до 10 километров. Эта технология в сочетании с радиорелейным каналом связи позволяет заменить дорогостоящие проводные линии, когда прокладка кабеля в скалах просто физически невозможна.

«Мы использовали вертолет, чтобы доставить телеком-оборудование на побережье, потому что в условиях полярной зимы и труднодоступной скалистой местности привезти его можно было только по воздуху. Для «МегаФона» очень важно обеспечивать надежную связь везде. Чтобы туристы, приезжающие любоваться русской Лапландией, или местные жители, работающие в шхерах и фьордах, могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности», — говорит Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

У «МегаФона» накоплен большой опыт организации 4G-радиопокрытия в труднодоступных местах Печенгского района в губе Титовка и губе Кислуха. Годом ранее при помощи вертолёта на скалистом берегу Баренцева моря оператор возвёл 60‑метровое антенно‑мачтовое сооружение в районе посёлка Ура‑Губа. Данная базовая станция работает в диапазонах 2G/4G и обеспечивает скоростным интернетом и качественной связью абонентов, наземные и даже водные объекты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще