На Wildberries появилась программа лояльности для постоянных покупателей

Wildberries запускает тестирование программы лояльности от продавцов — «Скидка лояльности». Инструмент позволит продавцам поощрять постоянных покупателей, увеличивать средний чек и стимулировать повторные заказы за счёт персональных скидок для лояльной аудитории. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Скидка лояльности» позволяет продавцу установить единую скидку на всю его продукцию для покупателей, которые за последние 365 дней выкупили товары продавца на заданную сумму. Когда покупатель достигает установленного порога выкупа, он увидит подсказку о доступной скидке на товар определенного продавца на витрине магазина.

В рамках своей программы лояльности продавцы могут задать: сумму выкупа — от 1000 до 100 тыс. руб. за последние 365 дней; размер скидки — от 3% до 50% на все товары магазина.

Подключение услуги осуществляется через конструктор тарифов, после чего она становится активной на следующий день. Минимальный срок действия скидки составляет 30 дней.

Опция «Скидка лояльности» не участвует в расчете других скидок, предлагаемых конструктором тарифов.