Первый вебинар в 2026 г. на платформе «МТС Линк» прошел в полночь

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала активность пользователей во время новогодних праздников — с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. В этот период на платформе прошло в 2,5 больше онлайн-встреч и вебинаров, чем за время прошлогодних январских выходных. Первые мероприятия 2026 г. прошли уже в 00 часов 1 января. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк»

Разработчик связывает рост с расширением аудитории российских платформ для видеоконференцсвязи в 2025 г. Еще один фактор — большее число дней отдыха по сравнению с прошлым годом: 12 вместо 11.

Онлайн-встречи, сообщения и вебинары

Первые встречи и вебинары 2026 г. прошли уже в 00 часов 1 января, а незадолго до начала официальной рабочей недели пользовательская активность в сервисе возросла. Больше всего онлайн-встреч в «МТС Линк» провели в пятницу 9 января 2026 г. — число звонков достигло 7,5 тыс. При этом максимальное количество вебинаров состоялось в субботу 10 января 2026 г. (около 650). Во время прошлых новогодних каникул лидером по числу встреч и вебинаров стало 30 декабря 2026 г., а к завершению праздничных дней количество мероприятий заметно уменьшилось.

В корпоративном мессенджере «Чаты» от «МТС Линк» больше всего сообщений отправили 5 января 2026 г. Более 130 пользователей отправили сообщения с полуночи до часа ночи 1 января 2026 г.; в среднем в новогоднюю ночь в мессенджере писали около 200 сообщений в час.

Днем с наименьшим числом онлайн-мероприятий и отправленных сообщений и в 2026 г., и в 2025 г. стало 1 января.

В первый рабочий день 2026 г. на платформе прошло вдвое больше вебинаров и в четыре раза больше встреч, чем 9 января 2025 г. — в день, когда большинство вышло на работу в 2025 г.

Активность в регионах

В новогодние праздники онлайн-мероприятия на платформе «МТС Линк» запускали во всех регионах России и за рубежом. Наиболее активными традиционно были пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В пятерку лидеров по числу онлайн-встреч также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан, по количеству вебинаров — Омская и Нижегородская области.

Совместная работа и поздравления в «Досках»

За время праздников пользователи сервиса для совместной работы «Доски» от «МТС Линк» создали более 1120 новых проектов — вдвое больше, чем на прошлогодних январских каникулах. В декабре 2025 г. в сервисе появились новогодние шаблоны: они помогали подводить итоги года, включали в себя чек-листы для рефлексии и карточки для создания поздравлений.

Искусственный интеллект

Во время праздников пользователи «МТС Линк» более 30 тыс. раз применили функции на основе искусственного интеллекта (ИИ). Самая популярная из них — размытие и замена фона, затем — расшифровка, на третьем месте — цифровые аватары, маски, бьютификация.

В декабре 2025 г. в «МТС Линк» появился тематический набор ИИ-эффектов, включающий в себя, в частности, маску-мандарин, корону Снежной королевы, фоны с новогодними елками и зимними пейзажами. Этот набор стал самым популярным за всю историю платформы: его использовали на 52% чаще, чем осенний набор эффектов 2025 г. и на 371% чаще, чем прошлогодний зимний набор. Во время январских праздников новогодние эффекты применили почти 3 тыс. раз, в декабре 2025 г. — более 80 тыс. раз.