CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb фиксирует рост спроса VPS-серверов на 40%

Хостинг-провайдер SpaceWeb сообщает о сдвиге рынка хостинга в пользу виртуальных серверов. По данным компании в 2025 г. значительно увеличился спрос на сервисы аренды виртуальных частных серверов. За последние 12 месяцев число активных VPS-аренд выросло на 40% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Ключевой аудиторией VPS выступают представители малого и среднего бизнеса, а также веб-разработчики, которым необходимы гибкие вычислительные ресурсы для запуска, тестирования и поддержки ИT-проектов с более высокой нагрузкой, для которых недостаточен функционал классического виртуального хостинга.

Структура растущего спроса отражает широкий спектр задач пользователей. Так, три наиболее популярных вида VPS-серверов покрывают основные сценарии использования: 56% заказчиков выбирают базовые и доступные решения для небольших бизнес-проектов и веб-сайтов, 20% приходится на линейку Base-конфигурации, используемой для более ресурсоемких сервисов, еще 9% — используют серверы категории Extra, ориентированные на крупные и высоконагруженные проекты.

«Сегодня наблюдается устойчивая тенденция перехода от традиционного shared-хостинга к виртуальным серверам, — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. — Это отражает изменение запросов бизнеса: предприниматели и разработчики все чаще выбирают VPS как основу для более сложных, ресурсоемких задач, требующих контроля над средой исполнения, масштабируемости и повышенной отказоустойчивости».

В декабре 2025 г. SpaceWeb также запустил новые зарубежные VPS-серверы для работы с международными проектами. Запуск серверов в Нидерландах открыл пользователям возможность легально размещать онлайн-проекты за рубежом. Уже через месяц после запуска клиентская база зарубежных VPS в SpaceWeb была заполнена на 50%, что подтвердило высокий уровень востребованности на новый продукт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще