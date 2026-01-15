SpaceWeb фиксирует рост спроса VPS-серверов на 40%

Хостинг-провайдер SpaceWeb сообщает о сдвиге рынка хостинга в пользу виртуальных серверов. По данным компании в 2025 г. значительно увеличился спрос на сервисы аренды виртуальных частных серверов. За последние 12 месяцев число активных VPS-аренд выросло на 40% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Ключевой аудиторией VPS выступают представители малого и среднего бизнеса, а также веб-разработчики, которым необходимы гибкие вычислительные ресурсы для запуска, тестирования и поддержки ИT-проектов с более высокой нагрузкой, для которых недостаточен функционал классического виртуального хостинга.

Структура растущего спроса отражает широкий спектр задач пользователей. Так, три наиболее популярных вида VPS-серверов покрывают основные сценарии использования: 56% заказчиков выбирают базовые и доступные решения для небольших бизнес-проектов и веб-сайтов, 20% приходится на линейку Base-конфигурации, используемой для более ресурсоемких сервисов, еще 9% — используют серверы категории Extra, ориентированные на крупные и высоконагруженные проекты.

«Сегодня наблюдается устойчивая тенденция перехода от традиционного shared-хостинга к виртуальным серверам, — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. — Это отражает изменение запросов бизнеса: предприниматели и разработчики все чаще выбирают VPS как основу для более сложных, ресурсоемких задач, требующих контроля над средой исполнения, масштабируемости и повышенной отказоустойчивости».

В декабре 2025 г. SpaceWeb также запустил новые зарубежные VPS-серверы для работы с международными проектами. Запуск серверов в Нидерландах открыл пользователям возможность легально размещать онлайн-проекты за рубежом. Уже через месяц после запуска клиентская база зарубежных VPS в SpaceWeb была заполнена на 50%, что подтвердило высокий уровень востребованности на новый продукт.