CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Связь в каждый дом: «МегаФон» расширил LTE в Хомутово

Абонентам «МегаФона» в Хомутово стало комфортнее пользоваться голосовыми вызовами и современными цифровыми сервисами. Оператор установил дополнительное телеком‑оборудование, которое усилило сигнал связи и обеспечило скорости загрузки данных до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Хомутово проживают около 25 тысяч человек, которые регулярно сидят в соцсетях, активно общаются в мессенджерах, смотрят фильмы и слушают музыку, удаленно работают и решают другие задачи в режиме онлайн. В среднем обладатели зеленых сим-карт каждый месяц «генерят» здесь порядка 63 ТБ трафика. Такая высокая нагрузка на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры.

Дополнительное оборудование поддерживает различные частотные диапазоны. Они позволяют одновременно пользоваться интернетом и сотовой связью большому количеству активных пользователей и обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий.

Новая базовая станция располагается на окраине села. Это значит, что значительные улучшения в работе сети почувствовали жители соседних поселений, а также водители и пассажиры, проезжающие по Качугскому тракту.

«Хомутово – динамически развивающаяся территория, с каждым годом туда переезжает всё больше людей, в том числе молодёжь и семьи с детьми, строятся новые дома, появляется новая социальная инфраструктура. Качественная связь и быстрый интернет здесь крайне востребованы, это подтверждает статистика: объем передачи данных увеличился на 13% год к году, а рост голосового трафика составил 5%», – сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще