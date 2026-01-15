CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

В 2025 г. ИИ помогал кировчанам в работе втрое чаще

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала использование своих сервисов в Кировской области в 2025 г. По сравнению с 2024 г. кировчане в три раза чаще использовали ИИ-функции во время рабочих созвонов на платформе. Благодаря этому пользователи стали проводить на онлайн-встречах в среднем вдвое меньше времени в день. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех ИИ-функций пользователи «МТС Линк» в Кировской области наиболее часто применяют размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка, на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — саммари встреч и вебинаров, замыкает пятерку шумоподавление. Также с каждым месяцем все активнее используется ИИ-ассистент. Эта функция помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций: помощник отвечает на любые вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Так, в 2025 г. кировчане использовали ИИ-маски и другие эффекты, делающие проведение встреч комфортнее, в пять раз чаще, по сравнению с 2024 г., функции размытия и замены фона – в четыре раза, а использование ИИ-ассистента за тот же период увеличилось в три раза.

В целом, кировчане стали проводить рабочие созвоны эффективнее: среднее время, которое пользователь проводил на встречах за день составило приблизительно два часа. Изменение может быть связано с более активным использованием таких функций на базе искусственного интеллекта, как саммаризация и расшифровка встреч, которыми кировчане пользовались в два раза чаще.

«Статистика показывает важный тренд: в Кировской области бизнес начинает применять ИИ не для разовых задач, а системно — чтобы улучшить всю организацию работы. Технологии помогают быстрее завершать обсуждения и сразу переводить договоренности в конкретные дела. Это уже не просто эксперименты, а рабочий инструмент для повышения эффективности компаний региона», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще