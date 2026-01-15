CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries расширила преимущества для подписчиков «WB Клуба» и запустила премиум-подписку

Wildberries провела обновление подписки «WB Клуб» в России, направленное на повышение выгоды для ее участников. В рамках обновления был введен премиальный уровень подписки «VIP - Клуб», а действующие пользователи клуба получили доступ к новым привилегиям. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«WB Клуб» — это подписка Wildberries, которая предоставляет участникам доступ к эксклюзивным скидкам и акциям, дополнительному кешбэку и другим специальным условиям. В 2025 г. подписка продемонстрировала рекордный рост: число ее подписчиков увеличилось в четыре раза, превысив отметку в 5 млн человек.

Для действующих участников «WB Клуба» в России с подпиской на 6 или 12 месяцев появились новые привилегии: повышенный кешбэк: дополнительно 3% на товары со скидкой Клуба, что суммируется с кешбэком от продавцов; льготное продление хранения: возможность продлить срок хранения заказа в пункте выдачи за половину стандартной стоимости.

Главным нововведением стал запуск премиального уровня подписки «VIP - Клуб». Этот статус открывает доступ к преимуществам для самых активных покупателей: скидки от продавцов и от «WB Кошелька»; выделенная линия поддержки и увеличенный лимит на бесплатную курьерскую доставку; для VIP-участников приоритетная обработка заказа и продление его хранения стоят всего 1 руб.; особый статус: уникальный цвет QR-кода и специальная отметка в отзывах.

Получить премиум-статус можно бесплатно, соответствуя критериям: общие покупки за два года — от 500 тыс. руб., а за последний месяц доля выкупленных товаров должна быть не ниже 80% на сумму от 15 тыс. руб.

«Рост аудитории «WB Клуба» до 5 миллионов человек — это знаковое событие и доказательство востребованности продукта. Все нововведения в рамках обновления WB Клуба направлены на ключевую задачу: увеличить ценность продукта и помочь нашим клиентам экономить еще больше. Мы не просто добавляем новые функции, а наполняем подписку, ориентируясь на потребности и запросы клиентов, и планируем ее развитие в масштабах всей экосистемы РВБ. Для наших самых активных клиентов мы запустили эксклюзивное пространство «VIP - Клуб», которое продолжит наполняться различными премиальными опциями, в том числе специальными финансовыми продуктами WB Банка», — сказал руководитель дирекции эквайринга, партнерств и программ лояльности в финтех-направлении РВБ Артем Феоктистов.

