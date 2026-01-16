CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края

В 2025 г. «Ростелеком» построил базовые станции в 58 малых отдаленных поселениях Красноярского края. Благодаря этому жителям стали доступны качественные услуги голосовой связи и мобильного интернета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В северных населенных пунктах, таких как Чиринда, Хантайское озеро, Суломай, Диксон, Вангаш, Полигус, Воронцово и Жданиха, базовые станции подключены через спутник. Такое техническое решение доказало свою эффективность: оно устойчиво к экстремальным погодным условиям.

Чтобы обеспечить связью другие территории края, использовались оптические каналы связи и базовые станции российского производителя оборудования «Булат».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Базовые станции «Булат» соответствуют мировым стандартам. Радиус их покрытия составляет около 20 км, скорость передачи данных достигает 450 Мбит/с. Эти параметры гарантируют пользователям стабильное и качественное соединение и обмен данными».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Развитие цифровой инфраструктуры — один из ключевых приоритетов министерства в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Обеспечение услугами связи малых населенных пунктов осуществляется по краевой программе и по федеральному проекту УЦН 2.0. Благодаря вводу в эксплуатацию новых базовых станций жители получают возможность свободно общаться, пользоваться онлайн-сервисами, подключаться к современным цифровым технологиям. Работа по обеим программам будет продолжена и в 2026 г., чтобы еще больше сократить цифровой разрыв в регионе».

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции по УЦН 2.0, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале «Госуслуги». Ознакомиться с полным списком поселений, подключенных по проекту, можно на сайте «Ростелекома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще