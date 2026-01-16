«ВКонтакте» растет спрос рекламу у авторов: итоги года VK AdBlogger

В 2025 г. рекламодатели разместили более миллиона публикаций у авторов «ВКонтакте» через платформу VK AdBlogger. В топе по популярности у бизнеса — сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий, — на них пришлась совокупно треть всех размещений за год. Эти категории пользовались самым высоким спросом как у крупных рекламодателей, так и у среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы.

На платформе представлены уже более 71 тыс. сообществ, у которых бизнес может размещать рекламные публикации в формате готовых или авторских креативов. В сервисе зарегистрированы более 46 тыс. рекламодателей. В 2025 г. большая часть брендов выбирала для продвижения сообщества с аудиторией от 100 тыс. человек — на них пришлось 70% размещений. Больше всего размещений заказал бизнес из сферы e-commerce — на эту категорию рекламодателей пришлось более 40% от всего количества публикаций в 2025 г.

Во втором полугодии 2025 г. выросло число размещений в узкоспециализированных сообществах. Исторические, автомобильные, а также сообщества, посвященные вакансиям, продемонстрировали рост спроса в полтора раза по сравнении с первым полугодием. Также вырос интерес рекламодателей к сообществам на спортивную тематику, в частности хоккей и боевые искусства, и авторам, пишущим на тему науки, хобби и активного отдыха.

«Весь 2025 г. рынок жил с растущим запросом на рост эффективности маркетинговых размещений: бизнесу нужен не просто контакт с аудиторией, а отдача от взаимодействия с ней. И то доверие подписчиков, которое есть у нишевых и специализированных авторов и сообществ, дает рекламодателям искомый высокий отклик на рекламные интеграции. Показательно, что главным заказчиком таких размещений стала самая динамично развивающаяся отрасль — e-commerce. Однако и средние, и малые предприниматели начинают перенимать этот подход и понимать ценность инвестиций в тематические комьюнити — и уже получают отдачу в виде новых клиентов», — сказал директор по развитию бизнеса VK AdBlogger Никита Уткис.