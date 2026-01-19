«Авито Услуги» и «Авито Работа»: россияне активнее изучали медицину и фундаментные науки в 2025 году

Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали интерес россиян к обучению фундаментальным наукам и изменения на рынке труда в сфере образования, выяснив, какие предметы ученики школ и вузов чаще планировали осваивать в 2025 г. по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», одной из самых востребованных дисциплин оказалась анатомия: наукой об изучении строения человеческого тела в 2025 г. интересовались на 17% активнее по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Кроме того, заметно вырос спрос на обучение гистологии: занятия по этому предмету искали на 16% чаще. Гистология изучает микроскопическое строение тканей организма: как они устроены, из каких клеток и межклеточных веществ состоят, а также как формируются и функционируют.

Интерес учеников к биохимии вырос на 8%. Данная дисциплина рассматривает химические процессы и реакции, происходящие в живых организмах. Так, наука помогает узнать состав и свойства биомолекул, изучить обмен веществ и энергии, а также ферменты и механизмы их работы.

Репетиторов по важному разделу физики — механике — искали почти на 5% активнее. Эта наука посвящена движению тел и причинам, которые его вызывают: законам перемещения, условиям равновесия и взаимодействию объектов в пространстве и времени.

«Мы наблюдаем тренд в сторону углубленного изучения естественнонаучных дисциплин, особенно тех, что лежат в основе медико-биологических направлений. Эти предметы формируют базу для дальнейшего обучения в медицине, биологии и смежных областях, где без фундаментальных знаний невозможно освоение прикладных навыков. Так, спрос на уроки гистологии увеличился на 16%, а предложение — на 11%. Рост интереса к подобным занятиям может свидетельствовать о желании учеников заранее продумать траекторию для образовательного и профессионального развития», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах.

Рост интереса к фундаментальным и естественно-научным дисциплинам отражается не только на рынке образовательных услуг, но и на ситуации с занятостью в этой сфере. По мере того как все больше школьников и студентов выбирают углублённое изучение биологии, химии и физики, увеличивается и потребность в квалифицированных преподавателях и репетиторах по этим предметам. На этом фоне заметные изменения фиксируются и на рынке труда.

Так, по данным «Авито Работы», в период с января по декабрь 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество предложений для преподавателей биологии увеличилось на 85% (средняя предлагаемая зарплатная вилка составляет 43,7 - 63,8 тыс. руб/мес), по химии — на 50% (41,9 - 58,9 тыс. руб/мес), а по физике — на 13% (49,2 - 79,9 тыс. руб/мес).

Важно отметить, что приведенные уровни дохода отражают средние показатели по предложениям работодателей. Фактический заработок преподавателей и репетиторов может существенно отличаться в зависимости от предмета, формата работы (онлайн или очно), количества учеников и часов, уровня подготовки учащихся, региона, опыта специалиста и дополнительных образовательных услуг. В ряде случаев доход формируется проектно или почасово и напрямую зависит от индивидуальной загрузки.

«Естественно-научные дисциплины остаются одними из ключевых направлений образования, и интерес к ним стабильно растёт. По данным Авито Работы, с января по декабрь 2025 г. работодатели активнее размещали вакансии для репетиторов и преподавателей по биологии, химии и физике, что связано с подготовкой школьников к экзаменам и повышенным вниманием к качеству обучения. Одновременно с ростом спроса увеличиваются и предложения по доходу: средний доход преподавателей по биологии вырос почти на 35% год к году, по химии — более чем на 22%, по физике — почти на 20%. Это подчеркивает значимость профессии преподавателя естественных наук и её устойчивую востребованность на рынке», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Эксперты Авито Работы выделили несколько наиболее интересных предложений в этом сегменте.

Репетитор по химии. Онлайн-школа приглашает преподавателя химии на удаленный формат занятости для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. В обязанности входит проведение занятий, объяснение сложных химических процессов, подготовка учебных материалов и контроль успеваемости учеников. Вакансия предполагает онлайн-занятия. Требуемый опыт — от года преподавания. Среднее вознаграждение составляет от 30 тыс. руб/мес — сумма зависит от количества часов и опыта специалиста. На этой позиции ценится не только теоретические знания, но и способность увлечь учеников предметом.

Репетитор по физике. В онлайн-школу ищут преподавателя физики для обучения и подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Специалисту предстоит проводить занятия, объяснять физические законы, применимые в разных сферах, а также оценивать знания учащихся. Среднее вознаграждение начинается от 55 тыс. руб/мес. Эта позиция подойдет педагогам, которые рассматривают частичную занятость и онлайн-формат работы, а также возможность совмещать преподавание с другими проектами или основной занятостью.

Репетитор по биологии и химии. Онлайн-школа ищет универсального специалиста — репетитора по биологии и химии. Педагогу предстоит подготавливать старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ по двум дисциплинам, объясняя взаимосвязь живой природы и химических процессов. Вакансия предполагает удаленный формат занятости. Средняя предлагаемая заработная плата начинается от 30 тыс. руб/мес, конечная сумма зависит от стажа и категории учителя.