CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Услуги» и «Авито Работа»: россияне активнее изучали медицину и фундаментные науки в 2025 году

Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали интерес россиян к обучению фундаментальным наукам и изменения на рынке труда в сфере образования, выяснив, какие предметы ученики школ и вузов чаще планировали осваивать в 2025 г. по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», одной из самых востребованных дисциплин оказалась анатомия: наукой об изучении строения человеческого тела в 2025 г. интересовались на 17% активнее по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Кроме того, заметно вырос спрос на обучение гистологии: занятия по этому предмету искали на 16% чаще. Гистология изучает микроскопическое строение тканей организма: как они устроены, из каких клеток и межклеточных веществ состоят, а также как формируются и функционируют.

Интерес учеников к биохимии вырос на 8%. Данная дисциплина рассматривает химические процессы и реакции, происходящие в живых организмах. Так, наука помогает узнать состав и свойства биомолекул, изучить обмен веществ и энергии, а также ферменты и механизмы их работы.

Репетиторов по важному разделу физики — механике — искали почти на 5% активнее. Эта наука посвящена движению тел и причинам, которые его вызывают: законам перемещения, условиям равновесия и взаимодействию объектов в пространстве и времени.

«Мы наблюдаем тренд в сторону углубленного изучения естественнонаучных дисциплин, особенно тех, что лежат в основе медико-биологических направлений. Эти предметы формируют базу для дальнейшего обучения в медицине, биологии и смежных областях, где без фундаментальных знаний невозможно освоение прикладных навыков. Так, спрос на уроки гистологии увеличился на 16%, а предложение — на 11%. Рост интереса к подобным занятиям может свидетельствовать о желании учеников заранее продумать траекторию для образовательного и профессионального развития», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах.

Рост интереса к фундаментальным и естественно-научным дисциплинам отражается не только на рынке образовательных услуг, но и на ситуации с занятостью в этой сфере. По мере того как все больше школьников и студентов выбирают углублённое изучение биологии, химии и физики, увеличивается и потребность в квалифицированных преподавателях и репетиторах по этим предметам. На этом фоне заметные изменения фиксируются и на рынке труда.

Так, по данным «Авито Работы», в период с января по декабрь 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество предложений для преподавателей биологии увеличилось на 85% (средняя предлагаемая зарплатная вилка составляет 43,7 - 63,8 тыс. руб/мес), по химии — на 50% (41,9 - 58,9 тыс. руб/мес), а по физике — на 13% (49,2 - 79,9 тыс. руб/мес).

Важно отметить, что приведенные уровни дохода отражают средние показатели по предложениям работодателей. Фактический заработок преподавателей и репетиторов может существенно отличаться в зависимости от предмета, формата работы (онлайн или очно), количества учеников и часов, уровня подготовки учащихся, региона, опыта специалиста и дополнительных образовательных услуг. В ряде случаев доход формируется проектно или почасово и напрямую зависит от индивидуальной загрузки.

«Естественно-научные дисциплины остаются одними из ключевых направлений образования, и интерес к ним стабильно растёт. По данным Авито Работы, с января по декабрь 2025 г. работодатели активнее размещали вакансии для репетиторов и преподавателей по биологии, химии и физике, что связано с подготовкой школьников к экзаменам и повышенным вниманием к качеству обучения. Одновременно с ростом спроса увеличиваются и предложения по доходу: средний доход преподавателей по биологии вырос почти на 35% год к году, по химии — более чем на 22%, по физике — почти на 20%. Это подчеркивает значимость профессии преподавателя естественных наук и её устойчивую востребованность на рынке», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Эксперты Авито Работы выделили несколько наиболее интересных предложений в этом сегменте.

Репетитор по химии. Онлайн-школа приглашает преподавателя химии на удаленный формат занятости для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. В обязанности входит проведение занятий, объяснение сложных химических процессов, подготовка учебных материалов и контроль успеваемости учеников. Вакансия предполагает онлайн-занятия. Требуемый опыт — от года преподавания. Среднее вознаграждение составляет от 30 тыс. руб/мес — сумма зависит от количества часов и опыта специалиста. На этой позиции ценится не только теоретические знания, но и способность увлечь учеников предметом.

Репетитор по физике. В онлайн-школу ищут преподавателя физики для обучения и подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Специалисту предстоит проводить занятия, объяснять физические законы, применимые в разных сферах, а также оценивать знания учащихся. Среднее вознаграждение начинается от 55 тыс. руб/мес. Эта позиция подойдет педагогам, которые рассматривают частичную занятость и онлайн-формат работы, а также возможность совмещать преподавание с другими проектами или основной занятостью.

Репетитор по биологии и химии. Онлайн-школа ищет универсального специалиста — репетитора по биологии и химии. Педагогу предстоит подготавливать старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ по двум дисциплинам, объясняя взаимосвязь живой природы и химических процессов. Вакансия предполагает удаленный формат занятости. Средняя предлагаемая заработная плата начинается от 30 тыс. руб/мес, конечная сумма зависит от стажа и категории учителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще