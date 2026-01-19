CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Внедрения
|

Axoft и «МСофт» объявляют о стратегическом сотрудничестве

Axoft подписал дистрибуторское соглашение с ООО «МСофт», российским разработчиком платформы для безопасного обмена, доступа и совместной работы с корпоративными файлами MFlash. Решение включено в реестр российского ПО и создано для передачи, хранения и редактирования данных без риска утечек и компрометации. Партнеры Axoft получат ускоренный демодоступ к продукту, компетенциям вендора и дистрибутора, усиленную техническую и экспертную поддержку. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В последние несколько лет в России наблюдается динамичный рост рынка решений для защищенного обмена файлами. По данным вендора, в ближайшие три года его объем может достигнуть порядка трех млрд руб. Компании все чаще отказываются от публичных облачных сервисов в пользу локальных платформ, где контроль над данными осуществляется в соответствии с корпоративными политиками безопасности и при этом обеспечивается соответствие требованиям регуляторов.

Ключевой продукт производителя – MFlash – российская платформа для защищённого обмена файлами и совместного доступа к данным (класс решения: VDR/Virtual Data Room, ССP/Content Collaboration Platform). Решение устанавливается внутри периметра организации и дает сотрудникам возможность загружать, совместно работать и обмениваться файлами любого размера как с коллегами, так и с контрагентами, при этом все процессы администрируются службами организации. Архитектура решения выдерживает самые высокие нагрузки, продукт может быть развернут в отказоустойчивой и катастрофоустойчивой конфигурации.

Информационная безопасность является основным столпом MFlash: усиленная аутентификация пользователей, шифрование данных при передаче и хранении, модерация взаимодействия с контрагентами, «умная» интеграция с корпоративными системами безопасности: DLP, DAG/DCAP, ILD, SIEM, AV, Anti-APT, выводит файловый обмен на новый качественный уровень доверия.

Платформа имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия, а ООО «МСофт» – лицензию ФСБ, что является важным условием для использования MFlash в государственных организациях. MFlash рассчитан на предприятия среднего и крупного бизнеса, государственные структуры, где важно обеспечить безопасную коммуникацию как между распределенными подразделениями, так и внешними контрагентами. Среди заказчиков платформы – организации из отрасли финансов и страхования, сферы промышленности, транспорта и логистики, телекоммуникаций, медицины и фармацевтики, нефтегазового сектора, энергетики, включая системообразующие предприятия.

Сотрудничество позволит Axoft усилить экспертизу в области решений класса VDR, качественно расширить предложение для партнеров сильным российским решением для защищённого обмена файлами и совместной работы, которое комплексно отвечает на задачи бизнеса и информационной безопасности. Вендор сможет масштабировать бизнес, получить доступ к экспертизе дистрибутора, развитой партнерской сети и новым возможностям для продвижения Mflash.

«MFlash не просто обеспечивает безопасность и соответствие регуляторным требованиям, это целая экосистема для работы с данными: защищённая, удобная и гибкая, создающая единое пространство, где пользователи могут безопасно и эффективно взаимодействовать. Мы знаем возможности MFlash и считаем этот продукт одним из самых зрелых в данном классе решений. Axoft планирует наращивать собственную экспертизу по направлению, чтобы предоставить партнёрам помощь в реализации проектов их заказчиков на всей территории России», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«MFlash – это синергия бизнеса, технологий и безопасности, а Axoft является центром экспертизы во всех этих областях. Мы уверены, что наше сотрудничество предоставит новые возможности для всех участников рынка и позволит масштабировать региональное присутствие MFlash в 2026 г.», – сказал Владимир Емышев, директор по развитию бизнеса ООО «МСофт».

MFlash обладает гибкостью кастомизации и возможностью автоматизации через API, предоставляет удобный для пользователей интерфейс, гостевой доступ для контрагентов, полный аудит действий. Интеграция решения с сертифицированными российскими офисными пакетами позволяет динамически редактировать документы внутри защищённой среды. Продукт держит конкурентные позиции благодаря сочетанию технологичности, гибкости и понятной экономики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще