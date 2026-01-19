Axoft и «МСофт» объявляют о стратегическом сотрудничестве

Axoft подписал дистрибуторское соглашение с ООО «МСофт», российским разработчиком платформы для безопасного обмена, доступа и совместной работы с корпоративными файлами MFlash. Решение включено в реестр российского ПО и создано для передачи, хранения и редактирования данных без риска утечек и компрометации. Партнеры Axoft получат ускоренный демодоступ к продукту, компетенциям вендора и дистрибутора, усиленную техническую и экспертную поддержку. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В последние несколько лет в России наблюдается динамичный рост рынка решений для защищенного обмена файлами. По данным вендора, в ближайшие три года его объем может достигнуть порядка трех млрд руб. Компании все чаще отказываются от публичных облачных сервисов в пользу локальных платформ, где контроль над данными осуществляется в соответствии с корпоративными политиками безопасности и при этом обеспечивается соответствие требованиям регуляторов.

Ключевой продукт производителя – MFlash – российская платформа для защищённого обмена файлами и совместного доступа к данным (класс решения: VDR/Virtual Data Room, ССP/Content Collaboration Platform). Решение устанавливается внутри периметра организации и дает сотрудникам возможность загружать, совместно работать и обмениваться файлами любого размера как с коллегами, так и с контрагентами, при этом все процессы администрируются службами организации. Архитектура решения выдерживает самые высокие нагрузки, продукт может быть развернут в отказоустойчивой и катастрофоустойчивой конфигурации.

Информационная безопасность является основным столпом MFlash: усиленная аутентификация пользователей, шифрование данных при передаче и хранении, модерация взаимодействия с контрагентами, «умная» интеграция с корпоративными системами безопасности: DLP, DAG/DCAP, ILD, SIEM, AV, Anti-APT, выводит файловый обмен на новый качественный уровень доверия.

Платформа имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия, а ООО «МСофт» – лицензию ФСБ, что является важным условием для использования MFlash в государственных организациях. MFlash рассчитан на предприятия среднего и крупного бизнеса, государственные структуры, где важно обеспечить безопасную коммуникацию как между распределенными подразделениями, так и внешними контрагентами. Среди заказчиков платформы – организации из отрасли финансов и страхования, сферы промышленности, транспорта и логистики, телекоммуникаций, медицины и фармацевтики, нефтегазового сектора, энергетики, включая системообразующие предприятия.

Сотрудничество позволит Axoft усилить экспертизу в области решений класса VDR, качественно расширить предложение для партнеров сильным российским решением для защищённого обмена файлами и совместной работы, которое комплексно отвечает на задачи бизнеса и информационной безопасности. Вендор сможет масштабировать бизнес, получить доступ к экспертизе дистрибутора, развитой партнерской сети и новым возможностям для продвижения Mflash.

«MFlash не просто обеспечивает безопасность и соответствие регуляторным требованиям, это целая экосистема для работы с данными: защищённая, удобная и гибкая, создающая единое пространство, где пользователи могут безопасно и эффективно взаимодействовать. Мы знаем возможности MFlash и считаем этот продукт одним из самых зрелых в данном классе решений. Axoft планирует наращивать собственную экспертизу по направлению, чтобы предоставить партнёрам помощь в реализации проектов их заказчиков на всей территории России», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«MFlash – это синергия бизнеса, технологий и безопасности, а Axoft является центром экспертизы во всех этих областях. Мы уверены, что наше сотрудничество предоставит новые возможности для всех участников рынка и позволит масштабировать региональное присутствие MFlash в 2026 г.», – сказал Владимир Емышев, директор по развитию бизнеса ООО «МСофт».

MFlash обладает гибкостью кастомизации и возможностью автоматизации через API, предоставляет удобный для пользователей интерфейс, гостевой доступ для контрагентов, полный аудит действий. Интеграция решения с сертифицированными российскими офисными пакетами позволяет динамически редактировать документы внутри защищённой среды. Продукт держит конкурентные позиции благодаря сочетанию технологичности, гибкости и понятной экономики.