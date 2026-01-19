CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Честный знак», РВБ и Ozon усилят контроль за товарами на маркетплейсах

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»), РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) и компания Ozon подписали дорожную карту. Документ направлен на поэтапный переход к профилактической системе контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Работа начнется до вступления в силу закона о платформенной экономике. Достигнутые договоренности должны найти отражение в подзаконных актах.

Инструменты маркировки уже применяются маркетплейсами: помогают выявлять отклонения до приемки поставок на складах, повышают ответственность предпринимателей и снижают долю товаров с нарушениями без избыточной нагрузки на добросовестный бизнес. Следующий этап — масштабирование и постепенная автоматизация проверок за счет более глубокой интеграции ИТ-систем платформ с «Честным знаком». Например, цифровые площадки расширят механизмы проверки маркированных товаров, независимо от модели продаж — как со складов маркетплейсов, так и с использованием логистики платформ при отгрузке со складов продавцов.

«Объемы электронной торговли в России продолжают расти и важно, чтобы требования маркировки полноценно работали и в онлайне. Совместно с Ozon и РВБ мы выстроили план перехода к профилактической модели — с выявлением нарушений еще на этапе создания карточек, до поставки и покупки товара. Это повышает защиту потребителей и формирует более прозрачные правила для рынка», — сказал председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Отдельный фокус — на автоматизации проверок по индикаторам риска системы маркировки и расширении обмена аналитикой. Это позволит выявлять потенциальные нарушения еще до поставки и начала продаж. Компании будут проверять документы о происхождении и качестве маркированных товаров уже на этапе создания карточек — до их публикации на маркетплейсах. Товары появятся на витринах только после успешной проверки, а в случае отсутствия маркировки карточки товаров будут заблокированы. Для покупателей на онлайн-площадках также появятся подсказки о возможности проверить товар через бесплатное мобильное приложение «Честный Знак».

«Для РВБ приоритетом остается доверие покупателей и качество товаров, представленных на платформе. Расширение сотрудничества ЦРПТ и маркетплейсов — это важный шаг к формированию прозрачных и понятных правил работы на рынке электронной торговли. Совместно мы выстраиваем механизмы, которые позволяют предотвращать нарушения еще на ранних этапах и обеспечивать потребителей качественными и легальными товарами. Именно в этом мы видим нашу общую цель и ответственность перед рынком, потребителями и государством», — сказала глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким.

Компании планируют плавный переход на новую систему — чтобы продавцы и производители продукции с маркировкой могли адаптировать свои бизнес-процессы под новые правила.

«Автоматизированный обмен данными с «Честным знаком» ускорит проверку маркируемых товаров и защитит интересы честного бизнеса и потребителей от контрафакта. В результате совместной работы мы сможем проверять маркировку любого товара и допускать к продаже только прошедшие проверку», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.

Кроме того, дорожная карта предусматривает совместную работу по выявлению на платформах продукции псевдороссийских производителей — компаний-фантомов, заявляющих о российском происхождении, но при этом не имеющих на территории страны фактического производства. Если нарушения подтверждаются, продажи таких товаров будут ограничены маркетплейсами.

