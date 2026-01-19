CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование Getblogger: половина россиян учитывает мнение блогеров при выборе автомобиля

Сервис Getblogger (входит в «МТС AdTech») провел исследование автомобильного рынка и выяснил, какую роль блогеры играют при выборе автомобиля в России. Согласно результатам, практически каждый второй автолюбитель (47%) признает значительное влияние блогеров на решение о покупке автомобиля.

При выборе автомобиля россиянам в рекламе у блогеров важен тип контента: более половины (56%) в первую очередь доверяют профессиональным автоблогерам и тест-драйверам. При этом инфлюенсерам, специализирующимся на автомобильных путешествиях, доверяют 6% респондентов, а технологичным обозревателям и обозревателям гаджетов — 5%.

Исследование Getblogger также подтверждает, что обзоры и тест-драйвы от блогеров стали неотъемлемой частью информационного потребления автовладельцев. С разной периодичностью такой контент смотрит подавляющее большинство опрошенных — 81%. Регулярно следит за обзорами каждый десятый респондент (10%), иногда — 39% участников опроса, редко — 32%.

«Этот показатель наглядно демонстрирует, как меняется путь принятия решения на автомобильном рынке. Сегодня покупатели все чаще опираются не только на официальные источники, но и на пользовательский контент, а также личный опыт блогеров. Такой принцип потребления информации помогает лучше разобраться в характеристиках автомобилей, оценить их в реальных условиях и снизить неопределенность перед покупкой», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

