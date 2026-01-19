CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82%

МТС на основе данных платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Волгоградской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе выросло на 82% по сравнению с 2024 г. Рост сопровождался активным внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта, которые делают деловые коммуникации более удобными и эффективными. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основной прирост в Волгоградской области обеспечили рабочие встречи. Их количество за год увеличилось более чем в два раза (+136%), что отражает устойчивый переход компаний и организаций региона к регулярным онлайн-форматам взаимодействия внутри команд и с внешними партнерами. На фоне роста деловой активности значительно увеличилось использование ИИ-функций. Чаще всего участники онлайн-встреч применяли размытие или замену фона – эта возможность стала популярнее почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Существенный рост показали также расшифровки встреч и автоматические саммари, позволяющие быстро фиксировать договоренности и ключевые решения. Активно использовались аватары, маски, бьютификация и умный зум, повышающие комфорт онлайн-общения.

Отдельного внимания заслуживает ИИ-ассистент. В 2025 г. интерес к этой функции в регионе вырос в десятки раз: она помогает ориентироваться в контексте обсуждений, напоминать о договоренностях и формировать краткие сводки по итогам встреч. По интенсивности применения ИИ-инструментов на одно онлайн-мероприятие Волгоградская область вошла в число регионов с высоким уровнем вовлеченности в использование искусственного интеллекта в деловых коммуникациях.

«Для бизнеса и организаций Волгоградской области онлайн-форматы становятся не просто альтернативой офлайн-встречам, а полноценным инструментом ежедневной работы. Использование искусственного интеллекта позволяет экономить время, снижать нагрузку на сотрудников и повышать качество коммуникаций. Этот тренд будет только усиливаться», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Наибольшую активность в использовании отечественной платформы для деловых онлайн-коммуникаций в регионе по итогам года показали организации из сферы образования, государственного сектора и бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще