CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество компаний, использующих Tracer VK, превысило 2000

Сервис мониторинга стабильности работы цифровых продуктов Tracer VK в 2025 г. обработал в 30 раз больше данных, чем годом ранее. Количество обнаруженных и обработанных сервисом ошибок, увеличилось с 200 млн до 6,8 млрд. Рост обусловлен увеличением числа пользователей и расширением функциональности. Сервис внедрил телеметрию, поддержку Python и Go, ОС «Аврора», интеграцию с Jira и Sentry API, новые возможности для мобильных и ТВ‑платформ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Количество организаций, использующих Tracer, год к году возросло на 40% и превысило 2100, включая крупные российские компании Wildberries, 2ГИС и Okko. К сервису подключено около 3600 приложений, а число активных пользователей в два раза больше, чем годом ранее. Tracer также применяется в ключевых продуктах VK: «ВКонтакте», «Одноклассниках», RuStore, «Дзене» и др.

Масштабирование и развитие клиентской части

В сервисе появилась поддержка мобильных платформ iOS и ОС «Аврора», десктопных Windows, Linux, MacOS, а также серверных языков программирования Java, Go и Python, что позволяет отслеживать ошибки во всех компонентах сложных систем — от мобильного приложения до backend-сервисов, добавлена поддержка приложений для Apple TV. Tracer стал удобной заменой для команд, которые ранее использовали зарубежные аналоги — например, миграция с Sentry для JavaScript-проектов теперь происходит в один клик.

Появились аналитические инструменты: мгновенные оповещения (алерты) о критических сбоях, телеметрия для сбора данных о работе приложений, мини-графики и собственный язык запросов TQL. TQL дает возможность искать и фильтровать ошибки под конкретные задачи, значительно ускоряя их обнаружение.

Интеграция в процессы разработки

Для ускорения устранения инцидентов Tracer теперь интегрируется с популярными инструментами у разработчиков. Новая связка с Jira и возможность в несколько кликов делиться детальной информацией об ошибке (стектрейсом) помогают разным командам быстрее обмениваться контекстом и решать проблемы.

«Tracer — это сервис, который помогает командам не просто фиксировать факт инцидента, а понимать, что именно пошло не так и где. Он находит ошибку, детально ее описывает и подсвечивает ее разработчикам через алерты в интерфейсе, уведомления в почте и мессенджерах. Во многих случаях удается обнаружить проблему еще до того, как ее замечают пользователи», — отметил Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer VK.

Tracer остается бесплатным сервисом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще