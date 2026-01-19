Количество компаний, использующих Tracer VK, превысило 2000

Сервис мониторинга стабильности работы цифровых продуктов Tracer VK в 2025 г. обработал в 30 раз больше данных, чем годом ранее. Количество обнаруженных и обработанных сервисом ошибок, увеличилось с 200 млн до 6,8 млрд. Рост обусловлен увеличением числа пользователей и расширением функциональности. Сервис внедрил телеметрию, поддержку Python и Go, ОС «Аврора», интеграцию с Jira и Sentry API, новые возможности для мобильных и ТВ‑платформ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Количество организаций, использующих Tracer, год к году возросло на 40% и превысило 2100, включая крупные российские компании Wildberries, 2ГИС и Okko. К сервису подключено около 3600 приложений, а число активных пользователей в два раза больше, чем годом ранее. Tracer также применяется в ключевых продуктах VK: «ВКонтакте», «Одноклассниках», RuStore, «Дзене» и др.

Масштабирование и развитие клиентской части

В сервисе появилась поддержка мобильных платформ iOS и ОС «Аврора», десктопных Windows, Linux, MacOS, а также серверных языков программирования Java, Go и Python, что позволяет отслеживать ошибки во всех компонентах сложных систем — от мобильного приложения до backend-сервисов, добавлена поддержка приложений для Apple TV. Tracer стал удобной заменой для команд, которые ранее использовали зарубежные аналоги — например, миграция с Sentry для JavaScript-проектов теперь происходит в один клик.

Появились аналитические инструменты: мгновенные оповещения (алерты) о критических сбоях, телеметрия для сбора данных о работе приложений, мини-графики и собственный язык запросов TQL. TQL дает возможность искать и фильтровать ошибки под конкретные задачи, значительно ускоряя их обнаружение.

Интеграция в процессы разработки

Для ускорения устранения инцидентов Tracer теперь интегрируется с популярными инструментами у разработчиков. Новая связка с Jira и возможность в несколько кликов делиться детальной информацией об ошибке (стектрейсом) помогают разным командам быстрее обмениваться контекстом и решать проблемы.

«Tracer — это сервис, который помогает командам не просто фиксировать факт инцидента, а понимать, что именно пошло не так и где. Он находит ошибку, детально ее описывает и подсвечивает ее разработчикам через алерты в интерфейсе, уведомления в почте и мессенджерах. Во многих случаях удается обнаружить проблему еще до того, как ее замечают пользователи», — отметил Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer VK.

Tracer остается бесплатным сервисом.