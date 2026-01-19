Маркетплейс «Дискомаркет» запустил монетизацию и расширил функциональность для продавцов и коллекционеров

Маркетплейс «Дискомаркет», российский специализированный сервис для коллекционеров и продавцов виниловых пластинок, CD и кассет — перешёл к новому этапу развития. В проекте запущена полноценная система онлайн-платежей и автоматизированных расчётов с продавцами, что позволило платформе начать монетизацию и масштабирование. Об этом CNews сообщил представитель компании «Факт».

Проект «Дискомаркет» был создан в 2023 г. как российская альтернатива зарубежной площадке Discogs, доступ к которой оказался ограничен для пользователей из России. Разработкой платформы с нуля занимался веб-интегратор «Факт» по заказу компании «Квазар». Официальный запуск проекта состоялся в марте 2024 г.

С момента запуска «Дискомаркет» сформировался как крупное отраслевое сообщество. На платформе представлено множество товаров на физических носителях, работает база дискографий с миллионами релизов, а пользователи могут не только покупать и продавать музыку, но и вести учёт личных коллекций, общаться, публиковать рецензии и следить за событиями музыкального рынка.

За время работы проекта на платформе зарегистрировались более 15 тыс. пользователей, свыше 600 из них — активные продавцы. Пользовательские коллекции насчитывают более 1 млн релизов, а ассортимент маркетплейса превышает 200 тыс. позиций и продолжает расти.

В течение первых двух лет «Дискомаркет» развивался без коммерческой модели. Следующим логичным шагом стало внедрение монетизации, при этом ключевой задачей команды было сохранить привычный пользовательский опыт и не нарушить уже работающие сценарии взаимодействия между покупателями и продавцами.

В рамках текущего этапа развития была реализована интеграция с платёжной системой «Монета.ру». Это позволило автоматизировать приём платежей, взимание комиссии маркетплейса, выплаты продавцам и обработку возвратов. Покупателям стали доступны онлайн-оплаты банковскими картами и через СБП, а продавцы — как физические лица, так и ИП и юридические лица — получили прозрачные финансовые инструменты в личных кабинетах.

На платформе реализованы два сценария сделок: авансовая оплата и безопасная сделка с холдированием средств до подтверждения получения товара. Все операции сопровождаются детальной финансовой статистикой, включая данные о начислениях, комиссиях и доступных к выводу средствах. Для продавцов предусмотрены выплаты на банковские карты, через СБП или на расчётные счета — в зависимости от организационно-правовой формы.

Дополнительно была переработана система регистрации продавцов, внедрены сценарии верификации, а также обновлены интерфейсы личных кабинетов с учётом новых финансовых функций.

«Для нас было принципиально важно внедрить монетизацию максимально аккуратно — без резких изменений и с понятной логикой для пользователей. Проект уже доказал свою востребованность, и текущий этап развития создаёт основу для его устойчивого роста», — отмечают в команде проекта.

В рамках развития проекта на платформе также реализована автоматизированная интеграция с транспортными компаниями. Уже сейчас на «Дискомаркете» запущена работа с «Яндекс Доставкой» и СДЭК. При оформлении заказа покупатели могут выбрать доступную службу доставки из списка — площадка автоматически рассчитывает стоимость доставки и формирует все необходимые данные для отправки. Продавцу остаётся лишь распечатать документы и передать заказ в выбранную транспортную компанию, что существенно снижает операционную нагрузку.

В дальнейшем развитие «Дискомаркета» будет сосредоточено на расширении инструментов для продавцов, аналитике, доработке базы дискографий, а также на запуске новых функций для сообщества коллекционеров и музыкальных энтузиастов.