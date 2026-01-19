CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал 4G в местах обитания Чебурашки

Технические специалисты оператора улучшили качество мобильной связи и интернета на территории Курортного парка Кисловодска и в районе Нарзанной галереи. Эти места пользуются особой популярностью у гостей курорта, в том числе благодаря арт-маршруту «12 скульптур Чебурашки». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установка нового и модернизация существующего телеком-оборудования позволила повысить емкость и скорость передачи данных в зоне скопления туристов. Теперь гости города могут комфортно общаться в соцсетях, оперативно делиться фотографиями и видео со знаменитыми бронзовыми скульптурами ушастого героя, а также пользоваться онлайн-картами, позволяющими не потеряться на тысяче гектаров уникального зеленого парка.

Развитие сети «МегаФона» в Кисловодске символично совпало с беспрецедентным успехом киноленты «Чебурашка-2», которая стала самым кассовым фильмом российского новогоднего кинопроката. Сиквел картины заново пробудил интерес к любимому персонажу.

«Мы, как технологический партнер повседневной жизни миллионов россиян, вносим свой вклад в развитие условий для комфортного отдыха и общения. Усиление покрытия на маршруте, где установлены скульптуры Чебурашки — это инвестиция в цифровизацию туристической инфраструктуры региона. Впечатлениями от посещения знаковых мест сейчас можно делиться на скорости до 75 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

