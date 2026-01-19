«МегаФон»: жители Самарской области начали год с онлайн-покупок

В январе 2026 г. жители Самарской области стали чаще посещать интернет-магазины. С начала месяца трафик на маркетплейсах вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики «МегаФона», больше всего процессом выбора товаров увлеклись мужчины.

Как и годом ранее, жители региона активнее всего заходили в виртуальные магазины сразу после длинных выходных. Пик покупательского интереса пришелся на 13 января. А вот первый день года, 1 января, стал самым «тихим» для онлайн-шопинга: желание пополнить корзину уступило место прогулкам и встречам с близкими.

Основную аудиторию маркетплейсов в первые недели января составили жители региона 35–44 лет — на них пришлось 34% всех посещений. Еще 27% обеспечили люди 45–54 лет, а 14% сформировали абоненты оператора в возрасте от 25 до 34 лет. Несмотря на примерно равное количество покупателей обоих полов, на мужчин пришлось на 41% больше интернет-трафика, чем на женщин. Это может говорить о том, что мужчинам требуется больше времени на изучение ассортимента и характеристик товаров.

«Сегодня покупки превратились в дело пары минут: жители региона отправляют заказы в очереди за кофе, по пути домой или пока ждут ребенка после занятий. Мы расширяем покрытие сети LTE под растущий трафик и, чтобы онлайн-шопинг был доступен в любой точке области. За последний месяц наше новое оборудование заработало в самарском микрорайоне Большие Ключи, в Новокуйбышевске на улице Дзержинского, а также в поселках Варламово, Светлое Поле и Воскресенка», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Комфортнее стали и походы за покупками. В преддверии праздников инженеры запустили телеком-оборудование в торговом центре «Восход» в Тольятти. Новая indoor‑базовая станция обеспечивает равномерное распределение трафика между абонентами и стабильный сигнал внутри помещений.