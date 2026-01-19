«Облако Mail»: семейный контент вошел в топ-3 по итогам 2025 года

«Облако Mail» сгенерировало 2,7 млрд воспоминаний — историй из фото и видео пользователей за 2025 г. Главным трендом отчетного периода стал рост семейных cторис.

Самым популярным сценарием сторис в 2025 г. остается «Ваша коллекция»: с помощью искусственного интеллекта (ИИ) было создано 352 млн воспоминаний. На втором месте расположены «Путешествия по городу». Аналитики фиксируют рост интереса к поездкам — более 210 млн историй. Также в топ-3 вошел сценарий «Семейные истории» — с результатом 175 млн сторис. Он продолжает набирать популярность, что свидетельствует о потребности пользователей к сохранению самых важных и личных моментов.

Современные ML-модели в Облаке Mail ежедневно обезличенно анализируют миллионы фотографий и создают на их основе более 8,2 млн персональных сторис. Пользователи могут сохранять получившиеся видеоистории на свои устройства или делиться ими в социальных сетях с родственниками, коллегами или друзьями.

«Рост количества семейных историй — это показатель глубины доверия пользователей к технологиям Облака Mail. ИИ научился не просто группировать фотографии, а находить в них настоящие эмоции и значимые события, — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail. — Рост популярности воспоминаний с семьей показывает, что для наших пользователей именно это является самым ценным, и мы создаем инструменты, чтобы общие моменты оставались яркими и всегда были под рукой».