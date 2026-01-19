РОСА запускает единый портал «РОСА База знаний» для работы с технической документацией

Разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения ‒ компания НТЦ ИТ РОСА ‒ запустил новый проект «РОСА База знаний», который стал единым порталом для доступа к официальной технической информации по продуктам экосистемы РОСА. Новый ресурс предназначен для пользователей, партнеров и клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Создание «РОСА База знаний» направлено на решение нескольких задач. В первую очередь ‒ это централизация всей актуальной технической документации по продуктам РОСА в едином интерфейсе с навигацией и поиском. Портал позволяет находить нужную информацию, ссылаться на конкретные разделы документации и использовать их в технической поддержке, пресейле и эксплуатации решений.

В отличие от прежнего формата, где документация была представлена в виде отдельных файлов и страниц, новый портал обеспечивает связность материалов, корректную индексацию и единый визуальный стиль. Это упрощает работу как для опытных специалистов, так и для пользователей, которые только начинают знакомство с продуктами РОСА.

В дальнейшем «РОСА База знаний» станет многофункциональной платформой. На ее базе планируется объединение документации, форума, вики и накопленных баз знаний технической поддержки. При этом доступ к специализированным разделам будет предоставляться через РОСА ID, который позволяет не только работать с документацией, но и в перспективе получать расширенные возможности в зависимости от статуса пользователя ‒ клиента, партнера или разработчика.

Отдельным направлением развития портала станет интеграция интеллектуального чат-интерфейса на базе собственной ИИ-платформы РОСА. Он будет формировать ответы на запросы пользователей на основе проиндексированной документации и внутренних ресурсов компании, обеспечивая консолидированную и актуальную информацию по всей экосистеме РОСА.

«Мы последовательно уходим от разрозненных и неудобных форматов работы с документацией и знаниями. РОСА База знаний стала единой точкой доступа к официальной информации по продуктам компании. Такой формат упрощает поиск, навигацию и использование документации в реальной работе, делая поиск ответов на вопросы быстрее и удобнее. В дальнейшем мы планируем развивать портал, расширяя его функциональность и наполнение», — отметил Олег Бакшинский, операционный директор НТЦ ИТ РОСА.

Таким образом, запуск «РОСА Базы знаний» закладывает основу для единого цифрового пространства знаний РОСА, в котором документация, поддержка и экспертиза компании будут собраны в одном месте и доступны через единый механизм авторизации.