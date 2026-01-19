CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спрос на облачные сервисы в Белгородской области за год вырос в два раза

МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России. Выяснилось, что их потребление в Белгородской области за год выросло в два раза. Больше всего в регионе увеличился спрос на объектное хранилище в облаке MWS Cloud. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди сервисов MWS Cloud компании в регионе пользуются виртуальной инфраструктурой. Ее потребление выросло в два раза. На втором месте расположилось офисное ПО в облаке с увеличением в 1,4 раза. Также в Белгородской области на четверть вырос спрос на резервное копирование.

Чаще всего облачными сервисами в регионе пользуются компании из сферы ИТ и ретейла, далее следуют представители обрабатывающего производства, девелоперы и научно-технические организации.

Сильнее всего в этом году спрос на облака вырос в сфере культуры и спорта – более чем в 1,9 раза. Далее идут гостиничный, ресторанный бизнес и энергетические компании. Здесь рост составил 1,6 раза.

«Сегодня МТС – один из ведущих поставщиков услуг облачного направления. Мы создали целую экосистему продуктов для решения бизнес-задач. Вместе с облачными сервисами белгородские предприниматели уже сегодня получают операционную гибкость, оптимизацию ИТ-расходов, доступ к передовым технологиям. Именно поэтому спрос на облачные решения в Белгородской области демонстрирует устойчивый рост, который, уверена, продолжится и в этом году», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

