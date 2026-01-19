Тюменцы вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Тюменской области по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе около 13 тыс. рабочих встреч и вебинаров - в два раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее число созвонов среди тюменцев за год выросло на 107% по сравнению с 2024 г., при этом рост произошел за счет онлайн-встреч, в котором все участники активны, в отличие от вебинаров. Трендом деловых коммуникаций стало активное использование искусственного интеллекта, а самыми популярными функциями – замена фона и текстовая расшифровка. Так, например, тюменцы в четыре раза чаще прибегали к ИИ, чтобы размыть фон и в девять раз больше делали текстовые версии встреч. Также жители региона активно использовали шумоподавление, саммари звонков, маски и умный зум. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще.

По данным аналитиков «МТС Линк», в 2025 г. тюменцы стали чаще прибегать к помощи ИИ-ассистента, который помогает ориентироваться в контексте деловых коммуникаций. Помощник отвечает на вопросы по содержанию встреч и переписок, фиксирует решения, напоминает о договоренностях, делает сводку непрочитанных сообщений. Наиболее активно платформу для бизнес-коммуникаций использовали образовательные организации, B2C-сектор, ИT и телеком, госсектор, промышленность.

«Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют повысить эффективность деловых онлайн-встреч. Так, например, среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило приблизительно два часа. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.