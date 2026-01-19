В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геопозицией с близкими

Теперь в «Яндекс Картах» можно делиться своим перемещением по городу в реальном времени. Это полезно, если друзьям и близким важно знать, где прямо сейчас находится пользователь, или чтобы не потерять друг друга в незнакомом месте. До точки, в которой находится человек, можно сразу построить маршрут. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Пользователи сами могут выбирать, на какой срок делиться местоположением. Например, можно транслировать геопозицию 15 минут или час. Это удобно, когда договорились встретиться в новом месте или если нужно пересечься с человеком, который уже гуляет по городу. Также можно поделиться местоположением на восемь часов и сутки, чтобы не потерять друг друга на мероприятии или в путешествии. Кроме того, можно включить постоянную трансляцию, которая позволит близким всё время видеть местоположение пользователя на карте.

«Сценарий, когда можно делиться своим местоположением, уже знаком рынку. В «Картах» мы сделали его максимально простым и интуитивно понятным. В нём нет лишних элементов, не нужно скачивать отдельное приложение или переключаться в другой режим — всё работает в основном интерфейсе. Мы уверены, что функция поможет пользователям проще находить друг друга на уже знакомой карте и в городе», — сказал Антон Лямин, руководитель команды «Поиска и выбора мест» в «Яндекс Картах».

Чтобы поделиться геопозицией, достаточно нажать на своё местоположение. После этого «Карты» предложат поделиться локацией с друзьями и близкими, и они увидят пин на своей карте. Кроме того, локацию можно отправить, перейдя в профиль, в раздел «Геопозиция», или сделав скриншот участка карты, на котором находится пользователь.

Закончить трансляцию можно в любой момент. Для этого надо перейти в раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на своё местоположение. При выборе нужной трансляции появится кнопка «Завершить». После завершения трансляции пин пользователя пропадёт с карты близких.

Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении «Яндекс Карт» на iOS и Android.