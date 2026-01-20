CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Бриз» и CommuniGate Pro объединили онлайн-встречи и календарь

Компании «К2Т» и CommuniGate Pro представили решение, которое объединяет платформу корпоративных коммуникаций и платформу совместной работы «Бриз». Новое решение упрощает пользовательский путь при создании онлайн-встреч непосредственно из календаря CommuniGate Pro без необходимости переключаться между приложениями и выполнять дополнительные действия.

Плагин «Бриз» для СommuniGate Pro дает возможность создавать онлайн-встречи в «Бриз» прямо из календаря CommuniGate Pro, автоматически рассылать приглашения участникам по электронной почте, получать уведомления об изменениях и отмене мероприятий.

Все ключевые сценарии работы с онлайн-встречами выполняются в одном интерфейсе, в привычной для пользователей среде. Решение ориентировано на упрощение повседневной работы сотрудников.

«Интеграция с CommuniGate Pro позволяет планировать онлайн-встречи в привычном корпоративном календаре: отправлять приглашения, принимать их и подключаться к встрече в «Бризе» буквально в один клик. В итоге пользователи тратят меньше времени на подготовку и подключение и сохраняют фокус на содержании встречи», – отметила Анастасия Николаева, генеральный директор «К2Т».

Решение обеспечивает работу с любого устройства, включая персональные компьютеры под управлением Windows, macOS и Linux. Календарь самостоятельно формирует ссылки на встречи и рассылает их участникам, экономя время сотрудников и устраняя рутинные операции.

В CommuniGate Pro подчеркнули, что подобные интеграции особенно востребованы в текущих условиях.

«Мы видим устойчивый запрос со стороны бизнеса и госсектора на создание единой коммуникационной среды. Интеграция с платформой «Бриз» расширяет возможности календаря CommuniGate Pro и помогает заказчикам выстраивать целостное рабочее пространство на базе российского ПО», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

