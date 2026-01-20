Хабаровский край вошел в топ-10 регионов по использованию ИИ на встречах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала деловую активность жителей Хабаровского края по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе «МТС Линк» в два раза больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом в крае заметна четкая тенденция: формат вебинаров уступает место более интерактивным онлайн-встречам, где все участники могут активно взаимодействовать. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще, что говорит о росте вовлеченности.

Хабаровский край также вошел в топ-10 регионов России по интенсивности использования инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ) на одну встречу. Чаще всего пользователи выбирали размытие или замену фона — в 2025 г. эту функцию задействовали в 5 раз чаще, чем в 2024 г. На втором месте по популярности — автоматическая текстовая расшифровка встреч, на третьем — цифровые аватары, маски и функция интеллектуального кадрирования видео. При этом ИИ-саммари (краткое содержание встречи) стали запрашивать в 15 раз активнее.

Пользователи в крае стали проводить встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило около двух часов. Это изменение напрямую связано с активным использованием ИИ-функций для автоматизации рутины.

Среди пользователей платформы есть и свои рекордсмены. Один из пользователей провел на встречах и вебинарах в общей сложности 67 дней, побив рекорд 2024 г. на три дня.

«Двукратный рост числа онлайн-мероприятий и попадание в топ по использованию ИИ показывают, что бизнес в Хабаровском крае активно осваивает цифровые инструменты. Компании, перешедшие на удаленные форматы еще во времена пандемии, сейчас продолжают активно использовать решения, которые экономят время и повышают эффективность командной работы. «МТС Линк» развивает платформу, делая акцент на интеллектуальных функциях, которые помогают бизнесу работать результативнее», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.