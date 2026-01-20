CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Купер»: за новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» подсчитал, сколько минеральной воды россияне выпили с 31 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. Аналитики выяснили, какие объемы воды россияне заказывали онлайн, в каких городах спрос был выше. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Так, за 13 дней праздников пользователи «Купера» заказали 526,8 тыс. литров — таким образом, клиенты сервиса выпивали более 40 тыс. литров минералки в день.

В городах-миллионниках суммарно заказали 305,8 тыс. литров. В пересчете на день в среднем россияне покупали 23,5 тыс. литров воды. В Москве и Санкт-Петербурге за 12 дней купили 187,1 тыс. литров минеральной воды. Это в среднем 14,4 тыс. литров воды.

